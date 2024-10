Quale è il legame fra Trump e Putin? La domanda, accesa 7 anni fa dal libro di un giornalista inglese basato sulla inchiesta di un ex agente segreto, è riaccesa dal libro dell’americano Bob Woodward che uscirà il 15 ottobre negli Usa col titolo “War”.

Woodward fu protagonista delle rivelazioni sulla intrusione nel quartiere generale democratico nell’hotel Watergate di Washington da parte degli emissari del presidente Richard Nixon, cosa che portò alla caduta dello stesso Nixon nel 1972.

Non c’è da stupirsi che le persone passino così tanto tempo a speculare sulla amicizia di Donald Trump con Vladimir Putin, scrive la Cnn.

Gli incessanti sforzi dell’ex presidente per impressionare l’uomo forte russo non si sono fermati quando ha lasciato l’incarico.

Woodward, nota la Cnn, ricrea una scena di Mar-a-Lago quando Trump disse a un assistente senior di lasciare la stanza in modo che “potesse avere quella che disse essere una telefonata privata con il presidente russo Vladimir Putin”.

Scrive Woodward: “Secondo l’assistente di Trump, ci sono state diverse telefonate tra Trump e Putin, forse fino a sette nel periodo da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca nel 2021”.

Perché Trump parla con Putin?

Questo, prosegue la Cnn, solleva la questione del perché Trump, che non ha un ruolo ufficiale come ex presidente, parlerebbe in privato con il leader russo in un momento in cui Washington è schierata con l’Ucraina per aiutare a respingere l’invasione illegale e sanguinosa di Mosca. Cosa potrebbe aver detto Trump a Putin sui suoi piani per una potenziale futura presidenza?

Secondo Woodward, inoltre, Trump ha inviato segretamente a Putin “un mucchio di macchine per il test Covid Abbott Point of Care per il suo uso personale”. Fu allora che molti americani fecero fatica a sottoporsi al test, durante una pandemia ricordata per la cattiva gestione di un presidente che suggerì al governo di rallentare i test per il Covid-19 per evitare di trovare nuovi casi.

Mentre il coronavirus dilagava in tutto il mondo nel 2020 e gli Stati Uniti e altri Paesi si trovavano ad affrontare una carenza di testprogettati per rilevare la malattia, il presidente Donald Trump inviò segretamente i test più ambiti al presidente russo Vladimir Putin, per suo uso personale.

Ai tempi del coronavirus

Putin, scrive Isaac Stanley-Becker del Washington Post, pietrificato dal virus, ha accettato le forniture ma si è sforzato di evitare ricadute politiche, non per lui, ma per la sua controparte americana e ha messo in guardia Trump dal rivelare di aver inviato le attrezzature mediche a Mosca.

Secondo il libro, Putin avrebbe detto a Trump: “Non voglio che tu lo dica a nessuno perché la gente si arrabbierebbe con te, non con me”.

Quattro anni dopo, la relazione personale tra i due uomini sembra essere continuata, riferisce Woodward, mentre Trump fa campagna per tornare alla Casa Bianca e Putin orchestra il suo sanguinoso assalto all’Ucraina.

All’inizio del 2024, ricorda Di Isaac Stanley-Becker l’ex presidente ha ordinato a un assistente di allontanarsi dal suo ufficio a Mar-a-Lago, il suo club privato e residenza in Florida, in modo da poter effettuare una telefonata privata con il leader russo, secondo il racconto di Woodward.

Il libro non descrive ciò di cui i due uomini avrebbero discusso e cita un funzionario della campagna di Trump che mette in dubbio il presunto contatto. Ma l’assistente anonimo di Trump citato nel libro ha indicato che il portabandiera del GOP potrebbe aver parlato con Putin fino a sette volte da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca nel 2021.

Queste interazioni tra Trump e il leader autoritario di un paese in guerra con un alleato americano costituiscono la base della conclusione di Woodward secondo cui Trump è peggio di Richard M. Nixon, la cui presidenza fu rovinata dallo scandalo Watergate svelato mezzo secolo fa da Woodward e dal suo collega del Washington Post Carl Bernstein .

“Trump è stato il presidente più sconsiderato e impulsivo nella storia americana e sta dimostrando lo stesso carattere come candidato alla presidenza nel 2024”, scrive Woodward.

Il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha negato il resoconto di Woodward in una dichiarazione così esagerata che ha solo alimentato altri sospetti e sembrava fosse stata scritta dall’ex presidente stesso:

“Nessuna di queste storie inventate da Bob Woodward è vera e sono opera di un uomo veramente demente e squilibrato che soffre di un caso debilitante di sindrome da squilibrio di Trump”, ha detto Cheung. “Il presidente Trump non gli ha dato assolutamente accesso a questo libro spazzatura che o appartiene al cestino delle occasioni della sezione narrativa di una libreria discount o è usato come carta igienica. Woodward è un viscido totale che ha perso la testa, ed è lento, letargico, incompetente e in generale una persona noiosa senza personalità.”

Tuttavia permane il sospetto sull’ombra del Cremlino sulla Casa Bianca: un libro del 2017 ma sempre attuale proietta una luce inquietante sul rapporto di subordinazione fra Trump e Putin.

Le tappe della vicenda sono fra queste date

MOSCA, luglio 1987. Il magnate immobiliare Donald Trump visita la Russia sovietica per la prima volta su invito del governo.

LONDRA, dicembre 2016. Luke Harding incontra l’ex agente dell’MI6 Christopher Steele per discutere dei legami del presidente eletto con la Russia. Harding segue due piste: denaro e sesso.

WASHINGTON, gennaio 2017. L’esplosivo dossier di Steele sostiene che il Cremlino ha “coltivato, supportato e assistito” Trump per anni e che ha informazioni compromettenti su di lui.

Trump risponde su Twitter, “FAKE NEWS”. In Collusion, sostiene la recensione di Amazon, il giornalista pluripremiato Luke Harding rivela la vera natura dei decenni di relazione di Trump con la Russia e presenta l’avvincente storia interna del dossier.

Contiene materiale nuovo ed esclusivo e attinge a fonti della comunità dell’intelligence. Harding racconta una storia sorprendente di denaro offshore, loschi affari immobiliari, un concorso di Miss Universo, gangster, riciclaggio di denaro, hacking e spionaggio del Cremlino.

Mette in luce potenti giocatori russi come Aras Agalarov, Natalia Veselnitskaya e Sergey Kislyak, le cui motivazioni e istruzioni potrebbero provenire dallo stesso Vladimir Putin.

IQuesto libro arriva al cuore del più grande scandalo politico dell’era moderna. La Russia sta rimodellando l’ordine mondiale a suo vantaggio.