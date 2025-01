Correva l’anno 2016. Gli Stati Uniti erano alla vigilia dello scontro tra Hillary Clinton e Donald Trump. “Continuo a credere – diceva il presidente uscente, Barack Obama – che il signor Trump non sarà presidente. E il motivo è che ho molta fiducia nel popolo americano”.

Gli elettori non lo sceglieranno, spiegava Obama, perché “riconoscono che essere presidente è un lavoro serio. Non è condurre un talk show o un reality, non è promozione, non è marketing, è dura. Non è una questione di assecondare e fare qualsiasi cosa ti faccia finire sui giornali in un dato giorno”. E invece no, Trump non solo vinse nel 2016 ma ha anche vinto nel 2024. E a quanto sembra ora tutta la politica è diventata proprio questo: un talk show, un reality, una promozione, marketing, l’assecondare qualsiasi cosa ti faccia finire sui giornali ogni giorno. Chissà se ora Obama ha ancora fiducia nel popolo americano.