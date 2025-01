La Cina si prepara a una azione di forza su Taiwan e teme le sanzioni americane? Forse non arriverà a tanto ma Trump e le sue minacce di dazi incombono. La tesi emerge da un articolo del Wall Street Journal secondo il quale “la Cina studia l’evasione delle sanzioni da parte della Russia per prepararsi al conflitto di Taiwan. Pechino studia le lezioni che possono essere utilizzate in caso di guerra e sanzioni occidentali”.

La Cina, scrivono Georgi Kantchev e Lingling Wei, sostiene l’economia russa fin dall’inizio della guerra in Ucraina, acquistandone il petrolio e fornendole prodotti di ogni genere, dalla microelettronica alle lavatrici.

Nel frattempo, Pechino ha ottenuto i suoi vantaggi strategici: un caso di studio concreto su come aggirare le sanzioni occidentali.

Secondo fonti a conoscenza della questione, un gruppo interagenzia istituito dalla Cina nei mesi successivi all’invasione su vasta scala ha studiato l’impatto delle sanzioni e ha redatto regolarmente relazioni per la leadership del Paese. L’obiettivo è trarre insegnamenti su come mitigarli, in particolare nel caso in cui un conflitto su Taiwan spingesse gli Stati Uniti e i loro alleati a imporre sanzioni simili alla Cina.

La Cina teme Trump

Come parte di questa iniziativa, funzionari cinesi si recano periodicamente a Mosca per incontri presso la Banca centrale russa, il Ministero delle finanze e altre agenzie coinvolte nella lotta alle sanzioni.

Lo studio cinese, mai reso noto in precedenza, è emblematico della nuova era di guerra economica scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina, in cui i confini tra politica economica e strategia geopolitica sono sempre più sfumati. È probabile che questa tendenza venga amplificata solo dal secondo mandato presidenziale di Donald Trump, durante il quale intende potenziare l’uso dei dazi come strumento di negoziazione e coercizione.

Fonti di Pechino hanno avvertito che la presenza del gruppo di studio non implica che il Paese sia pronto per un’invasione. Piuttosto, Pechino si sta preparando allo “scenario estremo” di un conflitto armato e alle sue ripercussioni economiche.

Un aspetto che desta particolare preoccupazione per la Cina sono le sue riserve valutarie pari a oltre 3,3 trilioni di dollari, le più grandi al mondo. Le azioni intraprese dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per congelare i beni russi all’estero in seguito all’invasione dell’Ucraina hanno spinto Pechino a cercare più attivamente modi per diversificare le proprie scorte, allontanandosi dagli asset denominati in dollari, come i titoli del Tesoro statunitense.

Pechino studia a Mosca

A dimostrazione dell’accresciuta attenzione dei vertici sui rischi di sanzioni associati alle riserve, il leader cinese Xi Jinping ha effettuato una rara visita all’Amministrazione statale cinese per i cambi nell’autunno del 2023, hanno affermato fonti vicine al processo decisionale di Pechino. Durante la visita, Xi ha sollevato la questione di come salvaguardare le riserve.

Il Gruppo interagenzia cinese sulle sanzioni alla Russia risponde a He Lifeng, vice premier cinese responsabile degli affari economici e finanziari. Lui, che ha un filo diretto con Xi, è stato l’architetto principale che ha protetto l’economia cinese dalle sanzioni occidentali.

Secondo gli analisti, una delle lezioni più importanti che la Cina ha tratto dall’esperienza russa è stata l’importanza della preparazione. Prima della guerra, la Russia aveva cercato di diversificare le sue riserve estere, di dedollarizzare la sua economia e di costruire un sistema finanziario interno. Nonostante il successo alternativo, queste misure contribuirono a proteggere l’economia russa e a darle il tempo di adattarsi.

Un’altra lezione per la Cina è il valore (e i limiti) delle coalizioni. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione Europea e altri alleati hanno lavorato all’unisono per espellere le principali banche russe dalla rete finanziaria Swift e imporre un tetto al prezzo del petrolio, mentre la Russia ha risposto rafforzando i legami con Cina, Iran e Corea del Nord.

“La Cina ha imparato che l’Occidente può agire di concerto sulle sanzioni quando è necessario”, ha affermato Agathe Demarais, senior policy fellow per la geoeconomia presso l’European Council on Foreign Relations. “Nel frattempo, la Russia ha trovato i suoi alleati.”

Allo stesso tempo, i disaccordi all’interno della coalizione occidentale, in particolare sulle sanzioni sul petrolio dovute a preoccupazioni sull’inflazione, hanno ostacolato la loro risposta. E poiché la Cina ha un’incidenza molto più ampia sull’economia mondiale, si prevede che i costi globali delle sanzioni saranno molto più elevati. Secondo le stime dell’Atlantic Council e del Rhodium Group, almeno 3 trilioni di dollari di flussi commerciali e finanziari, ovvero l’equivalente del prodotto interno lordo annuale della Francia, sarebbero a rischio di interruzione.

“Una delle lezioni che si possono trarre dalle sanzioni alla Russia è che una volta che si inizia a imporle a una grande economia, ci sono delle ramificazioni economiche e politiche in patria”, ha affermato Edward Fishman, ex funzionario del Dipartimento di Stato addetto alle sanzioni e autore del libro di prossima uscita “Chokepoints: Il potere americano nell’era della guerra economica.”

Anche la Cina, un importante produttore, ha imparato dall’esperienza della Russia le potenziali insidie ​​derivanti dall’essere collegati alle catene di fornitura globali.

“Ciò rende la Cina altamente vulnerabile”.

Tuttavia, il modo in cui la Russia ha trovato il modo di aggirare tali restrizioni fornisce un’ulteriore lezione a Pechino, anche se l’economia cinese, molto più grande, richiederebbe uno sforzo di elusione molto maggiore.