La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla cerimonia di insediamento di papa Leone XIV, alle sue parole di pace e al suo incontro con il presidente ucraino Zelensky. Diversi i leader mondiali presenti a Roma per l’occasione: a Palazzo Chigi c’è stato un incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Leone XIV spinge la diplomazia”, titola Il Corriere. “Leone mediatore di pace”, è l’apertura di Repubblica. “L’Italia e Meloni così isolate che Usa e Ue si vedono a Roma”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Leone mediatore di pace” (La Repubblica).

“Leone XIV spinge la diplomazia” (Il Corriere della Sera).

“L’apertura al mondo”. L’editoriale di Andrea Cazzullo: “Il Papa nordamericano con sangue italiano, francese, spagnolo, africano, creolo si è presentato dicendo che Dio ci ama, e invitandoci ad amarci l’un l’altro. Amore è stata la parola chiave di Leone, che si annuncia come il Papa di tutti. Il Papa del mondo. Per la sua storia personale di figlio delle migrazioni e di missionario. Per il suo messaggio di apertura alle «Chiese sorelle», alle altre fedi religiose, e — come ha detto con una stupenda espressione, destinata a restare — a «chi coltiva l’inquietudine della ricerca di Dio»: cioè a quasi tutti noi. E per il modo in cui intende dichiaratamente fare il Papa. Con la massima umiltà, e insieme la massima consapevolezza”.

“Leone: i bimbi a Gaza muoiono di fame” (La Stampa).

“Acconto Imu, con aliquote al top decisivo il catasto” (Il Sole 24 Ore).

“Missione di pace” (Il Messaggero).

“I grandi eventi e l’effetto sul Paese”. L’editoriale di Mario Ajello: “La plurisecolare questione meridionale potrà beneficiare almeno un po’ – altro che lagne, rimbocchiamoci le maniche! – dell’arrivo per la prima volta in Italia, a Napoli nel 2027, della Coppa America. Si tratta per il Sud e in generale per il nostro Paese che sta dimostrando di sapere prendere il vento nelle proprie vele, e basti vedere tutto il know how da navigatori globali che stiamo mettendo nella gestione a Roma del passaggio da un papato all’altro, di un’occasione di progresso infrastrutturale (moli, officine, alberghi), turistico, occupazionale, economico e anche politico”.

“L’Italia che conta” (Il Giornale).

“Ucraina, il comandante eroe se ne va: Mandati al macello” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Monsier le Menteur. “C’è stato (da parte di Giorgia Meloni, ndr) un errore di interpretazione. Abbiamo discusso di un cessate il fuoco in Ucraina, non dell’invio di truppe. Bisogna essere seri nell’informazione. Guardiamoci dal divulgare false informazioni, bastano quelle divulgate dai russi” (Emmanuel Macron, presidente francese, 16.5)”.

“L’Italia e Meloni così isolate che Usa e Ue si vedono a Roma” (La Verità).

“La foto che fa nera la sinistra” (Libero).

“I bimbi di Gaza e l’odio da vincere. La lezione di Leone XIV ai potenti” (Domani).