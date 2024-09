Mamma mia, Trump finiscila di usare le nostre canzoni per la tua campagna presidenziale. Il gruppo ABBA ha chiesto a Donald Trump di smettere di usare le sue canzoni per la campagna presidenziale. Ma un portavoce del candidato repubblicano ha detto all’agenzia AP di aver ottenuto una licenza per trasmettere i successi del gruppo svedese durante le riunioni.

La casa discografica del gruppo pop svedese ABBA ha annunciato di aver chiesto al candidato repubblicano di smettere di usare i suoi successi durante la sua campagna per le elezioni presidenziali americane. Gli ABBA seguono l’esempio di Beyonce, Celine Dion e i Foo Fighters.

La Universal Music in Svezia ha affermato di aver notato diversi brani della trasmissione del gruppo almeno una volta durante gli eventi della campagna dell’ex presidente.

Il quartetto svedese formato da Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid – le loro iniziali che compongono il nome ABBA – hanno incarnato la disco fino al 1982, anno in cui hanno concluso la loro attività.

Gli ABBA esibiti alla manifestazione nella comunità svedese

Il quotidiano svedese Svenska Dagbladet riferisce che uno dei suoi giornalisti ha partecipato a luglio a una manifestazione di Trump in Minnesota, dove c’è una numerosa comunità svedese, durante la quale è stato trasmesso uno dei successi degli ABBA The Winner Takes it All.

Su uno schermo gigante veniva proiettato un vecchio video musicale di circa dieci minuti del gruppo che mostrava gli ABBA mentre eseguivano alcuni dei loro più grandi successi, tra cui Money, Money, Money e Dancing Queen

C’è il permesso o no?

“Abbiamo chiesto che [questi brani] vengano rimossi”, ha detto Universal Music AB in una e-mail all’Agence France-Presse. “Universal Music Publishing AB e [la casa discografica] Polar Music International AB non hanno ricevuto alcuna richiesta [per l’uso di questi titoli], quindi a Trump non è stata concessa alcuna autorizzazione o licenza”, aggiunge il gruppo.

Altri artisti hanno chiesto di smettere di usare la loro musica. AnchenBruce Springsteen si è espresso contro Donald Trump: “è uno spaccone”.

Anche se non si esibiscono e non producono muovi successi da 40 anni, le canzoni degli ABBA sono cantate in tutto il mondo. Di questi ultimi anni è il successo mondiale dei due film basati su “Mamma mia”, ambientati in un’isola grea e interpretati da divi come Pierce Brosnan, Cher e Meryl Streep.

Le Monde

Ansa