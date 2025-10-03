Fermata e abbordata una Flotilla, ce ne è un’altra diretta verso la Striscia. Una nuova missione che punta a sfidare il blocco navale israeliano. Le prime due barche, le più piccole, sono partite il 25 settembre. Due giorni dopo da Catania ne sono salpate altre otto. Il 30, infine, da Otranto è stato il turno dell’ammiraglia, la Conscience. Si tratta di un progetto congiunto tra Freedom Flotilla Coalition, che da 18 anni promuovere i diritti dei palestinesi, e la Thousand Madleen. A queste si aggiungono altri 45 vascelli civili dalla Turchia.

L’incontro in Turchia e poi verso Gaza

A bordo delle navi ci sarebbero decine di persone: giornalisti, infermieri e medici. Gli attivisti ritengono che “la mobilitazione dei cittadini è necessaria a causa dell’inazione dei nostri governi”. Le navi delle due flotte si sono incontrate al porto di Arsuz, nella provincia di Hatay, e da lì sono partite per raggiungere Gaza. Anche quelle turche intendono rompere il blocco navale israeliano. La mobilitazione è partita subito dopo l’abbordaggio delle barche della prima Global Sumud Flotilla. Non ci sono al momento prove di un coinvolgimento diretto del governo di Ankara.