Data storica: lunedì 8 giugno 2026 Papa Leone ha parlato al Congresso dei deputati spagnolo. Accolto in Aula alle 10.50 da una standing ovation, il Pontefice ha pronunciato l’atteso discorso al Palacios de las Cortes di Madrid. Parole chiare, concetti inequivocabili sottolineati con garbo e fermezza . Ha esordito, tanto per evitare malintesi, dicendo che la Chiesa rispetta sempre l’autonomia della vita pubblica. Poi ha ricordato che una società giusta si fonda sui riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana”. Quindi ha rimarcato un principio più volte espresso. E cioè : “Difendere la vita dal concepimento alla fine naturale”.

Un principio che è risuonato in Aula come un monito, visto che il Congresso spagnolo si appresta a discutere l’introduzione della eutanasia.

Migranti e riarmo

Due temi centrali per Prevost. Due temi caldi, di grande attualità. Ha citato il “tragico dramma migratorio” che va affrontato andando “oltre la semplice gestione dei flussi. Cioè: offrire vie sicure e legali, “una accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione”. E promuovere al tempo stesso “il diritto di rimanere nella propria terra”. E ha anche ricordato che “le rotte sono diventate sempre più pericolose”. Pertanto è necessario “rafforzare il salvataggio e l’assistenza specialmente con una cooperazione multilaterale”. Quanto al riarmo ha ripetuto, amplificandolo, un concetto che gli è molto caro, ovvero che “ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare”.

Ha toccato altri temi come lo sviluppo della Intelligenza Artificiale in ambito militare (“richiede vigilanza etica”). Alla fine dieci minuti ininterrotti di applausi per il Pontefice, tutti in piedi e grida “Viva il Papa”.

Tre giorni a Barcellona

Da martedì 9 a giovedì 11. Agenda fitta di impegni. Martedì sera Papa Leone terrà una veglia di preghiera allo Stadio Olimpico; mercoledì pranzerà con la comunità Benedettina della Abbazia di Montserrat, in serata celebrerà la Santa Messa nella basilica della Sagrada Famiglia, il capolavoro dell’architetto Antonio Gaudi’, simbolo della città; giovedì lascerà Barcellona e si sposterà alle Canarie. Venerdì partenza per Tenerife e poi Fiumicino. Il quarto viaggio apostolico dì Prevost è iniziato sabato scorso.