Per l’estrema destra tedesca, il Bauhaus non è da festeggiare. Mentre la città di Dessau, nella Germania dell’Est, si prepara a celebrare il centenario del trasferimento della famosa scuola di design, l’estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha esortato i legislatori locali a non glorificare l’ethos dello stile cosmopolita del Bauhaus, affermando che nega le tradizioni regionali.

La proposta dell’AfD, dibattuta e respinta a gran voce dal parlamento statale della Sassonia-Anhalt, ha scatenato un prevedibile clamore: il Bauhaus faceva parte del fiorire tra le due guerre della cultura d’avanguardia tedesca che fu stroncata dai nazisti quando salirono al potere nel 1933. Ha plasmato il design industriale moderno e continua a ispirare architetti e designer di prodotti in tutto il mondo.

AfD contro Bauhaus

Ma per alcuni, scrive Thomas Escritt su Reuters, il contenuto della proposta era meno significativo di ciò che diceva sulla strategia politica più ampia del partito. Quest’anno l’AfD è diventato il primo partito di estrema destra a vincere le elezioni regionali tedesche dalla seconda guerra mondiale, beneficiando di un’economia in declino ma anche attingendo a questioni culturalmente divisive che cristallizzano le divisioni sull’identità nazionale.

Altrove, il partito ha preso di mira le autorità che usano un linguaggio gender-neutral e sventolano bandiere arcobaleno LGBTQ+ dagli edifici comunali, presentandosi come paladini della grammatica tedesca tradizionale e dei valori familiari.

Fondata nel 1919, la scuola Bauhaus si è prefissata di unire l’artigianato tradizionale alla produzione industriale.

È diventata una calamita per designer da tutta Europa, molti dei quali ebrei, e il suo cosmopolitismo l’ha resa una pietra miliare culturale per la Germania del dopoguerra, mentre cercava spiragli di luce in una storia segnata dai crimini genocidi dei nazisti. Ma quello spirito cosmopolita è stato colto da alcuni all’estrema destra per descrivere il movimento come non tedesco.

Bauhaus non è di destra

In tutto il mondo, l’AfD non è l’unico tra i gruppi di destra a rifiutare l’architettura e il design moderni.

L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha cercato di prescrivere l’architettura neoclassica per tutti i nuovi edifici federali, mentre il primo ministro nazionalista ungherese Viktor Orban ha ricostruito gran parte del centro di Budapest in un presunto restauro della sua facciata prebellica.

L’edificio Bauhaus di Dessau, con i suoi caratteristici infissi in acciaio, la facciata disadorna e le lettere curve, è un’icona internazionale che ha ispirato molti alloggi sociali del dopoguerra, non tutti di successo o popolari.

Ciò ha dato all’AfD lo spazio per sostenere che sta difendendo la cultura tedesca attaccando la scuola e la sua eredità, comprese le linee pulite e ariose dell’architettura di Ludwig Mies van der Rohe o l’iconica sedia a sbalzo di Marcel Breuer.

Il fatto che l’attacco abbia sgomentato gli ammiratori dello stile Bauhaus lo ha reso ancora più efficace come tattica: la polarizzazione è una buona politica, ha aggiunto. Durante il dibattito di questa settimana in Sassonia-Anhalt, il legislatore dell’AfD a sostegno della proposta, Hans-Thomas Tillschneider, ha detto ai legislatori: “La vostra venerazione per il Bauhaus sembra molto fragile… se sottoporlo a qualche critica potesse portarvi via il vostro prezioso Bauhaus”.