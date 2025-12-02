“La Russia non ha intenzione di combattere con l’Europa, ma se l’Europa inizierà, saremo subito pronti”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Risposta all’ammiraglio Cavo Dragone

Che sembra ovviamente riferirsi, in qualche modo reagire alle dichiarazioni dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ai vertici della Nato, a proposito della necessità di azioni preventive di guerra ibrida da intraprendere in risposta all’aggressività russa.

“L’Europa sta cercando di impedire all’amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta”, ha aggiunto il presidente russo, prima di incontrare al Cremlino l’inviato Usa Steve Witkoff.

L’incertezza è acuita dalla distanza tra le posizioni negoziali tra Usa e Europa, rappresentata dalle cancellerie di Londra Parigi e Berlino. “Gli E3 (Regno Unito, Francia e Germania, ndr) sono coinvolti da vicino nel processo negoziale e gli Usa ci hanno detto che la nuova bozza di accordo che presenteranno ai russi è irriconoscibile rispetto al piano in 28 punti”, sostiene una fonte diplomatica alleata.

“Ma non sarei sorpreso se nemmeno gli E3 sapessero cosa c’è nell’ultimo testo, gli Usa tengono ora tutto molto segreto”, ha aggiunto. L’Europa però ora ha più fiducia che venga ascoltata dagli Usa. Secondo la fonte, i due temi cruciali sono “la questione dei territori e le garanzie di sicurezza”. “Il resto, se si risolvono questi due punti, può essere negoziato facilmente”.