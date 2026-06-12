“Non avevamo bisogno del loro sostegno. Abbiamo vinto la guerra. Era in qualche modo irrilevante! Devo andare, ho una grande riunione in corso, ma abbiamo vinto la guerra in Iran. Non avevamo bisogno del loro aiuto. Grazie mille”: così il presidente Usa, Donald Trump, al telefono con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina a Omnibus di La7, rispondendo a una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l’Iran.

Trump ha sostenuto inoltre che il sostegno degli alleati europei fosse “irrilevante”, rivendicando che gli Usa hanno raggiunto gli obiettivi senza il loro contributo.

Per la firma della pace J. D. Vance a Ginevra

La possibile cerimonia di firma di un “memorandum di intesa” tra Washington e Teheran potrebbe avvenire “nei prossimi giorni” a Ginevra: lo riporta Axios, spiegando che ieri quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l’Europa nella giornata di iera, trasportando “materiale per un possibile viaggio” del vicepresidente Usa J.D. Vance, che Donald Trump ha indicato come la figura incaricata di firmare l’accordo preliminare, verso la città svizzera.

Secondo un diplomatico “di uno dei Paesi mediatori” tra Washington e Teheran, che Axios cita mantenendone l’anonimato, il testo del memorandum Usa-Iran contiene accordi come “la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi” e “un alleggerimento delle sanzioni” nei confronti della Repubblica Islamica.

Inoltre, si stabilisce “un prolungamento per 60 giorni del cessate il fuoco” tra i due Paesi in conflitto, valido “anche in Libano”, anche se su quest’ultimo aspetto al momento non sono indicati ulteriori dettagli.