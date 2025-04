La Polonia sa chi sono i russi e di cosa sono capaci e si prepara all’estrema difesa, la bomba atomica.

Lo ha detto ben chiaro il Primo Ministro Donald Tusk al parlamento: la Polonia cercherà di ottenere l’accesso alle armi nucleari e si assicurerà anche che ogni uomo segua un addestramento militare come parte di uno sforzo per costruire un esercito di 500.000 uomini per affrontare la minaccia della Russia.

La drammatica espansione militare della Polonia, scrivono Jan Cienski e Wojciech Kosc su Politico, arriva mentre crescono i timori in tutta Europa che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si stia allineando con il Cremlino e stia voltando le spalle alle tradizionali alleanze occidentali dell’America, un cambiamento geopolitico che Varsavia considera una potenziale minaccia esistenziale.

La storia della Polonia è dominata dal pericolo russo fin dalla notte dei tempi.

Polonia nelle mire russe come ai tempi di Stalin e Lenin

Per restare nel ventesimo secolo, sono illuminanti queste righe dei fratelli Medvedev:

Dopo la morte di Stalin vennero alla luce gli originali di documenti la cui esistenza s era stata negata per decenni: i protocolli segreti annessi al Molotov-Ribbentrop del 1939, che confermavano la spartizione della Polonia e delineavano le future “sfere d’influenza”; materiale sulla liquidazione di prigionieri polacchi, compresi ufficiali dell’esercito, poliziotti, preti e funzionari governativi, es dal Nkvd nell’autunno del 1940. E

Ricordiamo anche il colpo di Stato attuato nel 1981 da Wojciech Jaruzelski per anticipare una invasione dei carri armati sovietici.

E la guerra sotterranea ma non troppo condotta dal Papa polacco Karol Wojtyla a colpi di milioni di dollari che provocò il dissesto delle finanze vaticane e di una banca italiana.

C’è un libro poco noto quanto illuminante, “Warsaw 1920” di Adam Zamoyski, che racconta il tentativo fallito di Lenin di annettere la Polonia. Traduciamo dalla presentazione.

Nell’estate del 1920, fuori dalle porte di Varsavia, ebbe luogo una battaglia che si colloca accanto a Maratona e Waterloo per la sua importanza nella storia. Eppure, per quanto drammatiche e fatali siano state le sue conseguenze, la storia di come Lenin arrivò a un passo dal mandare in frantumi l’accordo di pace di Versailles e diffondere il bolscevismo dalla Russia all’Europa occidentale è stata ampiamente dimenticata.

Nel 1920 il nuovo stato sovietico era un disastro, in seguito a una brutale guerra civile. Il modo migliore per garantirne la sopravvivenza sembrava essere quello di esportare la rivoluzione in Germania, essa stessa economicamente rovinata dalla sconfitta nella prima guerra mondiale e tormentata da dissensi interni. Tra Russia e Germania c’era la Polonia, solo di recente indipendente e determinata a rimanere tale.

Adam Zamoyski, autore del bestseller “1812: Napoleon’s Fatal March on Moscow”, descrive come – in quello che divenne noto come il “Miracolo sulla Vistola” – l’esercito polacco guidato dal generale autodidatta Josef Pitsudski ottenne all’ultimo minuto una delle vittorie più decisive della storia militare, in cui aeroplani e carri armati furono travolti da masse vorticose di cosacchi a cavallo e lancieri in scene che ricordavano le guerre napoleoniche.

La devastante sconfitta subita dai suoi eserciti nella battaglia per Varsavia costrinse Lenin ad accontentarsi del comunismo in un Paese.

Dalla Francia un aiutino nucleare

Tusk ha detto che la Polonia “sta parlando seriamente” con la Francia di essere protetta dall’ombrello nucleare francese. Il Presidente Emmanuel Macron ha aperto la possibilità che altri Paesi discutano di come il deterrente nucleare della Francia possa proteggere l’Europa.

Tusk ha anche sottolineato che la Polonia non può limitarsi alle armi convenzionali.

“Dobbiamo essere consapevoli che la Polonia deve raggiungere le capacità più moderne anche relative alle armi nucleari e alle moderne armi non convenzionali… questa è una corsa per la sicurezza, non per la guerra”, ha detto. Ha fatto riferimento all’esempio dell’Ucraina, che ha rinunciato al suo arsenale nucleare e ora è attaccata dalla Russia.

Ha anche parlato di un massiccio potenziamento delle forze militari convenzionali della Polonia.

“Entro la fine dell’anno, vogliamo avere un modello pronto in modo che ogni maschio adulto in Polonia sia addestrato per la guerra e che questa riserva sia adeguata per possibili minacce”, ha detto Tusk.

L’esercito polacco è ora di circa 200.000 uomini, il che lo rende il terzo più grande nella NATO dopo gli Stati Uniti e la Turchia e il più grande tra i membri dell’UE dell’alleanza. Tusk ha sottolineato che l’Ucraina ha un esercito di circa 800.000 uomini mentre la Russia ha 1,3 milioni di uomini sotto le armi.

“Ogni uomo sano dovrebbe volersi addestrare per essere in grado di difendere la patria in caso di necessità. Lo prepareremo in modo tale che non sarà un peso per le persone”, ha detto Tusk, aggiungendo che anche le donne saranno in grado di fare volontariato, ma che “la guerra è ancora, in misura maggiore, dominio degli uomini”. Tusk ha sottolineato che non si tratta di un ritorno alla leva obbligatoria, che in Polonia è terminata nel 2008.

Ma quella decisione è stata presa in un momento molto diverso.

Ora, la crescente paura per la Russia, sommata alla preoccupazione per l’affidabilità della tradizionale alleanza della Polonia con gli Stati Uniti, sta provocando una rivoluzione nella pianificazione militare.

“I polacchi non adotteranno la filosofia che siamo completamente impotenti e indifesi, se il presidente Trump ha deciso di modificare la politica”, ha detto Tusk.

Ma ha aggiunto che la Polonia non rinuncerà alla NATO.

“La Polonia non cambierà la sua opinione sulla necessità, la necessità assolutamente fondamentale di mantenere i legami più stretti possibili con gli Stati Uniti e la NATO. Questo è in generale indiscutibile”, ha detto.

La Polonia è già il maggiore spendaccione della NATO, con il suo bilancio della difesa che rappresenta il 4,7 percento del prodotto interno lordo quest’anno. Tusk ha detto al parlamento che la spesa dovrebbe aumentare al 5 percento del PIL, una cifra decantata dal presidente degli Stati Uniti Trump. La Polonia sta spendendo miliardi in armi: carri armati Abrams, sistemi di difesa missilistica Patriot e caccia F-35 dagli Stati Uniti, oltre a carri armati da combattimento K2 Black Panther, obici K9A1 Thunder, sistemi missilistici Homar-K e jet da addestramento dalla Corea del Sud.

I segnali confusi che provengono dall’amministrazione Trump sono particolarmente preoccupanti per la Polonia, che ha costruito la sua architettura di sicurezza attorno ai suoi stretti legami con gli Stati Uniti. Ci sono circa 10.000 soldati americani di stanza in Polonia e il paese si sforza di acquistare sistemi di armi statunitensi, con grande fastidio degli altri paesi europei.

Ma la vista del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy che viene rimproverato alla Casa Bianca, gli Stati Uniti che pongono fine agli aiuti per le armi all’Ucraina e i commenti di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti potrebbero non adempiere ai propri obblighi NATO di proteggere i membri dagli attacchi se ritiene che non stiano spendendo abbastanza per la difesa sono molto preoccupanti. “Stiamo assistendo a una profonda correzione della politica statunitense nei confronti dell’Ucraina, ma non possiamo voltarle le spalle solo perché non ci piace. Dobbiamo essere precisi e onesti nel valutare cosa significa e cosa serve ai nostri interessi e cosa no”, ha detto Tusk al parlamento. Nonostante il previsto rafforzamento militare, Tusk ha insistito sul fatto che le truppe polacche non sarebbero state inviate in Ucraina per controllare un accordo di pace. Ha insistito sul fatto che l’Europa ha il potenziale economico per resistere alla Russia. “Il nostro deficit è stato la mancanza di volontà di agire, la mancanza di fiducia e talvolta persino la codardia. Ma la Russia sarà impotente contro l’Europa unita”, ha detto Tusk, aggiungendo: “È sorprendente ma è vero. In questo momento, 500 milioni di europei stanno implorando 300 milioni di americani di proteggersi da 140 milioni di russi che non sono stati in grado di superare 50 milioni di ucraini per tre anni”. Ha anche affermato che la Polonia avrebbe preso provvedimenti per ritirarsi dai trattati internazionali che vietano l’uso di mine antiuomo e munizioni a grappolo.

Nonostante il previsto rafforzamento militare, Tusk ha insistito sul fatto che le truppe polacche non saranno inviate in Ucraina per sorvegliare un eventuale accordo di pace, cosa che Francia e Regno Unito stanno prendendo in considerazione. “Il compito della Polonia è sorvegliare il suo confine orientale, che è anche il confine della NATO e dell’Unione Europea”, ha affermato