“Prendi la scopa per imparare a fare qualcosa”. A pronunciare questa frase sarebbe stato Fabio Altitonante, sindaco del comune teramano di Montorio al Vomano. Le parole sarebbero state rivolte alla consigliera d’opposizione – e candidata sindaca -Alessandra Nori, nel corso di un acceso dibattito nella prima seduta di due giorni fa. A riportare la frase è il segretario provinciale del Pd, Robert Verrocchio, che parla di “una grave ferita per la democrazia locale e per il rispetto che si deve alle istituzioni”.

In base a quanto riferito da Verrocchio, il primo cittadino avrebbe interrotto ripetutamente l’esponente di minoranza, scivolando in espressioni ritenute inaccettabili. In particolare, le frasi “non hai preso neppure i voti dei parenti” e, soprattutto, “prendi la scopa per imparare a fare qualcosa”. Per il segretario dem si tratta di “un tentativo becero di sminuire il consenso e di un insulto intriso di un sessismo retrogrado e banale, che vorrebbe relegare una donna impegnata in politica a stereotipi patriarcali”.

Il caso di Montorio segue altri episodi di insulti sessisti o legati alla violenza di genere, registrati nelle assise civiche del Teramano, dopo quelli nei comuni di Isola del Gran Sasso e di Atri. Verrocchio ricorda che chi siede sulla poltrona di capo dell’amministrazione dovrebbe garantire un dibattito civile e dare l’esempio. “Il rispetto non si impone con il machismo, si guadagna con lo spessore democratico – conclude- Un comportamento del genere merita scuse pubbliche immediate”.