“Una fonte iraniana di alto livello ha dichiarato ad Al Arabiya che ciò che l’Iran ha proposto finora è inaccettabile per gli Stati Uniti”. Lo riferisce in un post su X l’emittente di proprietà saudita con sede a Dubai, negli Emirati.

WSJ: “Trump non esclude attacchi”

A Donald Trump intanto sono state rappresentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all’Iran ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sulle stato delle trattative.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nelle prime ore di oggi, ha affermato: “Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste”.

“La malafede di Washington, le sue posizioni contraddittorie, i ripetuti tradimenti e le richieste eccessive hanno bloccato il processo di dialogo”, ha sottolineato, secondo quanto riportato da Tasnim.

“Nonostante la profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, l’Iran ha intrapreso questo processo diplomatico con un approccio responsabile e la massima serietà, e sta lavorando per raggiungere un risultato ragionevole e giusto”, ha aggiunto.