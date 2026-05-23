Per anni il concetto di longevità è stato associato quasi esclusivamente a dieta sana, allenamento e prevenzione medica. Oggi, però, qualcosa sta cambiando profondamente. Vivere più a lungo non basta più: cresce il desiderio di vivere meglio, con equilibrio, relazioni positive e benessere quotidiano.

La longevità si sta trasformando in un vero macro trend sociale che coinvolge ogni generazione. Non è più vista soltanto come una questione biologica o genetica, ma come uno stile di vita costruito ogni giorno attraverso abitudini, ambienti e connessioni umane.

È questo il quadro che emerge dalla nuova ricerca YouGov presentata durante il Milan Longevity Summit 2026, che fotografa una trasformazione culturale sempre più evidente nel modo in cui gli italiani immaginano salute, benessere e qualità della vita.

Perché la longevità è diventata un tema collettivo

Fino a qualche anno fa, prendersi cura della propria salute nel lungo periodo era percepito come una responsabilità essenzialmente individuale. Mangia bene, fai movimento, dormi abbastanza: il messaggio era chiaro, e l’accento cadeva sempre sul singolo. Oggi quella narrativa si è allargata in modo significativo.

Secondo una ricerca YouGov realizzata per Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026, quasi tre italiani su quattro — il 77% — ritiene che mantenere uno stile di vita sano e attivo sia fondamentale per migliorare la qualità della vita nel tempo. Tra le donne questa percentuale sale ancora, all’80%. Ma il dato più interessante è un altro: per quasi la metà degli intervistati (48%), la longevità non è semplicemente un obiettivo di salute astratto, bensì una delle motivazioni concrete che guida le proprie scelte di benessere quotidiano. Tra le persone più mature, questa percentuale raggiunge addirittura il 64%.

Il messaggio è chiaro: vivere bene a lungo non è più un’aspirazione riservata agli ipocondriaci o ai fanatici del fitness. È diventato un orizzonte condiviso, trasversale alle generazioni, che plasma decisioni grandi e piccole — da cosa si mette nel carrello della spesa a come si passa il sabato mattina.

Continuità batte perfezione: la lezione più importante

Se c’è un concetto che emerge con forza da questa nuova cultura della longevità, è che la costanza vale molto più dell’intensità. Otto italiani su dieci indicano nella continuità delle abitudini l’elemento più determinante per costruire una vita lunga e in salute. Non il sacrificio straordinario, non la dieta perfetta seguita per tre settimane, non la settimana di ritiro detox. La routine che si riesce a mantenere nel tempo.

Questo cambia radicalmente il modo in cui bisogna pensare al benessere. Non si tratta di trovare la soluzione ottimale e applicarla con disciplina ferrea, ma di costruire abitudini abbastanza piacevoli, abbastanza integrate nella vita reale, da poter essere ripetute ogni giorno senza sforzo eroico. La longevità, in questo senso, assomiglia più all’artigianato che alla performance atletica: è un lavoro paziente, fatto di gesti piccoli e quotidiani, che nel tempo lascia un segno profondo.

Le relazioni come pilastro invisibile della salute

C’è però una dimensione della longevità che le conversazioni sul benessere tendono ancora a sottovalutare: quella sociale. La ricerca YouGov lo dice in modo inequivocabile — per oltre due italiani su tre, vivere a lungo e bene non è un percorso solitario, ma qualcosa che si costruisce anche attraverso le relazioni.

Il 77% degli intervistati afferma che la presenza di altre persone influisce direttamente sul proprio benessere quotidiano. Il 58% va oltre e sostiene che allenarsi insieme agli altri aiuta a essere più costanti nel tempo. Non è solo una questione di compagnia: è che la presenza degli altri funziona da catalizzatore, aumenta la motivazione, normalizza le abitudini positive e le rende socialmente integrate invece che sforzi isolati.

È una conferma scientifica di ciò che chiunque abbia mai avuto un compagno di allenamento, un gruppo di cammino o una classe di yoga sa istintivamente: si fa molto di più, si abbandona molto meno, ci si sente molto meglio — quando non si è soli.

Nic Palmarini, Direttore del National Innovation Centre for Ageing nel Regno Unito, ha sintetizzato bene questo punto: la longevità si costruisce anche attraverso gli ecosistemi sociali che abitiamo ogni giorno. Le città, i quartieri, i club, i mercati rionali, i parchi — non sono sfondi neutri della nostra vita, ma ambienti che plasmano la qualità dell’esistenza nel profondo.

La nuova geografia del vivere bene

Quali sono, allora, i luoghi che gli italiani associano più spontaneamente all’idea di longevità e benessere? La ricerca disegna una mappa interessante e per certi versi sorprendente.

In cima si trovano i parchi, le aree verdi e gli spazi all’aperto, citati dal 79% degli intervistati. La natura, evidentemente, continua a rappresentare l’archetipo del luogo in cui sentirsi bene — e non è un caso che le Blue Zone, quei territori del mondo dove si concentra la più alta densità di centenari, siano quasi sempre zone rurali o semi-rurali, immerse in paesaggi naturali e caratterizzate da un ritmo di vita lento e integrato con l’ambiente.

Subito dopo, però, compaiono le palestre e i fitness club (46%), con un picco del 61% tra i giovani della Generazione Z. Un dato che racconta una trasformazione profonda: questi luoghi non vengono più percepiti come spazi di prestazione pura, dove si va a fare i conti con i propri limiti fisici, ma come ecosistemi di benessere integrato, dove allenamento, recupero e socialità convivono. Centri culturali, biblioteche, spazi di comunità e mercati rionali completano la mappa, a conferma che la geografia della longevità non ha un unico indirizzo, ma si distribuisce tra tutti i luoghi della vita quotidiana.

Blue Zone a portata di mano: cosa possiamo imparare da Seulo

Parlando di luoghi e longevità, è impossibile non citare le Blue Zone — quei territori che sono diventati simboli mondiali del vivere a lungo. La Sardegna ne ospita una, e Seulo, piccolo comune della Barbagia con poco più di 740 abitanti, ne è uno degli esempi più emblematici.

Il sindaco Enrico Salvatore Murgia racconta che la longevità, da quelle parti, non è mai stata un progetto o un obiettivo dichiarato, ma semplicemente la conseguenza naturale di un modo di vivere. Ambiente incontaminato, aria e acqua di qualità eccezionale, famiglie unite, solidarietà tra vicini, attività fisica incorporata nelle routine quotidiane e non separata dal resto della vita. Non una palestra, ma un campo da coltivare. Non una sessione di mindfulness, ma una comunità in cui ci si conosce, ci si aiuta e ci si vede ogni giorno.

Quello che colpisce di questi territori non è l’eccezionalità delle abitudini dei loro abitanti, ma la loro normalità. Niente di quello che fanno i centenari delle Blue Zone è difficile o inaccessibile in sé. La differenza sta nel fatto che quelle abitudini sono incorporate nell’ambiente sociale e fisico in cui vivono — e quindi non richiedono volontà straordinaria per essere mantenute.

Il ruolo dei social media: opportunità e rischio

La conversazione sulla longevità si è spostata anche online, e in modo massiccio. Oltre a professionisti ed esperti — che restano la fonte più autorevole per il 37% degli italiani — sono i social media e i contenuti video a dominare l’immaginario collettivo sul benessere (30%). Creator, medici divulgatori, atleti e influencer del wellness hanno portato questi temi a un pubblico vastissimo, rendendoli accessibili e vicini alla vita quotidiana.

Il rischio, però, esiste. Come ha osservato Valerio Solari, medico specializzato in longevità e divulgatore scientifico, il flusso continuo di contenuti può generare confusione, alimentare aspettative irrealistiche e trasformare il benessere in una fonte di pressione anziché di equilibrio. La sfida culturale vera è imparare a distinguere ciò che migliora davvero la qualità della vita da ciò che alimenta soltanto una narrazione di iper-performatività — quella sensazione di dover sempre ottimizzare, misurare, migliorare, senza mai fermarsi a godere di ciò che si è già costruito.

Cosa significa davvero vivere a lungo

Al netto dei dati e delle tendenze, c’è qualcosa di molto semplice e umano che emerge da questa nuova cultura della longevità. Per il 33% degli italiani, se la longevità avesse un luogo simbolico, sarebbe immerso nella natura. Per oltre un terzo sarebbe uno spazio capace di unire movimento, cura di sé e relazioni — qualcosa che per il 62% degli intervistati rappresenta anche una forte motivazione a prendersi cura di sé.

Non un laboratorio. Non una dieta. Non un protocollo. Ma un posto in cui sentirsi bene, con le persone giuste, abbastanza spesso da farne un’abitudine.

Forse è sempre stato così, e abbiamo solo impiegato un po’ di tempo a ricordarcelo.