Putin capisce solo la forza, il ministro degli Esteri della Lituanianon ha dubbi. In Lituania hanno le idee chiare sulla Russia. Li conoscono da millenni, sono stati incorporati nel ‘700 e poi ancora negli anni ’40, con Stalin che, ricordano i fratelli Medvedev nel loro “Stalin sconosciuto”) nominò l’esordiente ideologo degli ultimi sussulti comunisti in URSS, Michail Suslov a capo di un ufficio speciale del Comitato centrale per gli affari della Lituania. Il compito di questo ufficio era assicurare la “sovietizzazione” della Lituania e l’eliminazione dei nazionalisti lituani. Dopo la liberazione delle repubbliche baltiche dall’occupazione tedesca, nel 1944, la guerra civile imperversò nella regione, con unità partigiane che combattevano contro l’esercito sovietico. Suslov impose il potere sovietico nella regione mediante massicce repressioni che toccavano tutti gli strati della società.

La Lituania è un piccolo Stato, grande come la somma di Piemonte e Lombardo-Veneto e con appena 2,8 milioni diabitanti. Ma sono assolutamente nazionalisti e hanno anche imparato bene, a loro spese, cosa siano l’occupazione russa e il comunismo.

Ecco perché i lituano sono da prendere sul serio quando dicono parole come queste:

Sono le principali conclusioni a cui è giunto Kęstutis Budrys, ministro degli Esteri lituano, dopo un’intervista rilasciata a Maria Tadeo per la rivista Le Grand Continent.

La rivista è pubblicata dal Geopolitical Studies Group, un centro di ricerca indipendente con sede presso l’École Normale Supérieure e riconosciuto come di interesse generale.

Tre anni dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala, l’Ucraina, la vittima, viene trattata dagli Stati Uniti in modo più duro rispetto all’aggressore, la Russia, ha affermato l’intervistatore. Che chiede: l’Unione Europea ha i mezzi per invertire questo scenario?

Risposta. L’Unione ha tutti gli strumenti per agire.

Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare di più e spiegare ai nostri amici americani che alcune delle cose che presentano come fatti non sono esattamente come le descrivono.

Innanzitutto il sostegno dell’Unione. Il nostro sostegno collettivo europeo è maggiore di quello degli Stati Uniti. Detto questo, non basta: dobbiamo fare di più per garantire la vittoria dell’Ucraina. Dobbiamo restare uniti e mantenere la nostra posizione di sanzioni e sostegno militare. Dobbiamo continuare a fare pressione sulla Russia, perché è l’aggressore. Chiamiamo le cose con il loro nome: questo non è un “conflitto”, non è una guerra iniziata per ragioni sconosciute: sappiamo perché è iniziata e chi l’ha iniziata: la Russia di Putin ha invaso un paese democratico perché il suo popolo ha deciso di allontanarsi da Mosca.

La priorità è creare un deterrente forte e definitivo contro la Russia. A Putin piace parlare delle origini di questa guerra: le sue radici sono nell’imperialismo russo.

La Russia non può accettare che l’Unione Sovietica sia crollata e non esista più. È un paese imperialista che non può accettare l’indipendenza e la sovranità di nessuno dei suoi vicini. Questa non è solo la mia opinione: lo dicono tutti i paesi confinanti con la Russia. Dal 1991 sono coinvolti in guerre in tutte le direzioni.

Il dovere degli europei

Questo è il tipo di comportamento a cui dobbiamo porre fine in Europa e in Ucraina.

L’Unione e i suoi Stati membri sono stati esclusi dai negoziati tra Stati Uniti e Russia. Come pensa di cambiare questa situazione e cosa potrebbe apportare Bruxelles al tavolo delle trattative?

La risposta è molto semplice: beni congelati e sostegno militare a lungo termine.

I miei omologhi sono delusi dal fatto che l’Europa non sia stata coinvolta in queste discussioni. Eppure ripetevano: niente sull’Ucraina senza l’Ucraina, niente sull’Europa senza l’Europa. Ma smettiamola di lamentarci. Vogliamo essere lì? Quindi lavoriamo sodo per ottenere un posto al tavolo. Non vieni “invitato” al tavolo delle trattative. Sta a noi dimostrare di essere un attore geopolitico capace di produrre risultati. La Russia non si preoccupa molto delle dichiarazioni e delle parole di sostegno: è interessata a ciò che vede e sperimenta realmente sul campo di battaglia.

La Russia di Putin è un paese imperialista che non può accettare l’indipendenza e la sovranità di nessuno dei suoi vicini.

Sono convinto che la combinazione tra la fornitura di armi aggiuntive e il sequestro dei beni congelati dalla Russia a favore dell’Ucraina possa cambiare l’esito di questi negoziati.

Ciò contribuirebbe anche a smantellare uno degli obiettivi strategici dell’invasione russa, vale a dire la smilitarizzazione del Paese. Se ci impegniamo a fornire finanziamenti e sostegno militare a lungo termine, faremo in modo che l’Ucraina non solo non venga smilitarizzata, ma sia anche equipaggiata al punto da poter scoraggiare la Russia.

Questo è l’opposto di ciò che Putin vuole e darà all’Europa voce al tavolo dei negoziati. Confesso che trovo difficile capire perché siamo frustrati dal fatto che l’Europa non abbia un posto nei negoziati: perché dovremmo essere invitati se non cambiamo approccio e non facciamo di più?

Siete favorevoli alla confisca totale dei beni congelati in Russia?

Assolutamente sì. Abbiamo esposto le nostre argomentazioni giuridiche e la nostra valutazione dei diversi modi di procedere.

L’adesione dell’Ucraina all’Unione potrebbe cambiare le carte in tavola? Le presidenti von der Leyen e Costa hanno suggerito che questo processo potrebbe essere accelerato. Come ?

Il posto dell’Ucraina è nell’Unione e concordo sul fatto che questo processo debba e possa essere accelerato.

A differenza dell’adesione alla NATO – che gli Stati Uniti non considerano una soluzione immediata, sebbene restino convinti che sia il modo più rapido e meno costoso per garantire la sicurezza e la pace in Ucraina – solo gli Stati membri decidono sull’allargamento dell’Unione.

La Russia teme ciò che facciamo, non ciò che diciamo.

Abbiamo anticipato la data del 2030 per l’adesione dell’Ucraina. Crediamo che avere una data sia importante perché ci obbliga a mobilitarci. Sono molti i fattori in gioco e non è un processo facile. Ma dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare gli ucraini a riformarsi e ad alleggerire il carico amministrativo. È un processo in cui possono imparare dalla nostra esperienza.

Gli alleati hanno il dovere di investire nella difesa. E noi ci crediamo. Ecco perché abbiamo annunciato che in Lituania spenderemo il 5-6% del PIL per la difesa tra il 2026 e il 2030. Non possiamo contare solo sui contributi dei nostri alleati. Se vogliamo rafforzare la NATO, sappiamo cosa dobbiamo fare.

La Russia ha ancora paura della NATO?

La Russia teme ciò che facciamo, non ciò che diciamo. Ecco come funzionano. Devono vederlo per crederci, per sentirlo.

Brigate sul fianco orientale: ecco cosa temono.

Temono che contribuiremo a rafforzare la NATO.

Se la Russia rispetterà la linea rossa della NATO dipenderà interamente da noi.