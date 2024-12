Il presidente russo Vladimir Putin ha rievocato i rapporti tra Russia e Italia durante la sua conferenza stampa di fine anno, sottolineando un legame storico di simpatia tra i due Paesi. “Nonostante quello che succede ora, percepiamo nella società italiana una certa simpatia per la Russia, così come noi l’abbiamo per l’Italia”, ha dichiarato. Ha ricordato con calore l’ex presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, definendolo una persona “molto calda nei rapporti, molto operosa, molto tenace”. Putin ha evidenziato il contributo significativo di Berlusconi nello sviluppo delle relazioni tra Italia e Russia, riconoscendone il ruolo chiave nel rafforzare i legami bilaterali.

Il conflitto in Ucraina

Parlando dei quasi tre anni di conflitto con l’Ucraina, Putin ha definito questa fase storica “una prova seria per tutti”. Ha confessato che il lungo periodo di tensioni ha avuto un impatto profondo anche sul suo stato d’animo. “Ho cominciato a scherzare meno e ho quasi smesso di ridere” ha ammesso il leader russo, aggiungendo di essersi focalizzato sul miglioramento della sua capacità di concentrarsi sui problemi cruciali e sulle loro soluzioni.