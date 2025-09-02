Durante un incontro, in Cina, con il premier slovacco Robert Fico, Vladimir Putin ha dichiarato di non aver intenzione di attaccare l’Europa: “Per quanto riguarda i piani aggressivi della Russia nei confronti dell’Europa, voglio sottolineare ancora una volta che si tratta di una totale assurdità, priva di qualsiasi fondamento”.

Putin ha proseguito: “Il fatto che si stia costantemente alimentando una sorta di isteria riguardo al presunto piano della Russia di attaccare l’Europa, credo, sia chiaro alle persone di buonsenso: è una provocazione o una totale incompetenza”, ha detto ancora Putin, affermando che “qualsiasi persona sana di mente è perfettamente consapevole che la Russia non ha mai avuto, non ha e non avrà mai il desiderio di attaccare nessuno”.

Il presidente russo ha parlato anche di Ucraina spiegando che è possibile “trovare un consenso” sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina: “Ci sono opzioni per garantire la sicurezza dell’Ucraina in caso di fine del conflitto. Questo è stato anche oggetto della nostra discussione ad Anchorage (con il presidente Usa Donald Trump). E mi sembra che qui ci sia la possibilità di trovare un consenso”.