Report, Gasparri: Ranucci usa la tv pubblica a suo modo. L’Autorità del Garante della Privacy ha sanzionato Ranucci per avere pubblicato la conversazione tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie, in seno alla vicenda che coinvolgeva Maria Rosaria Boccia e per la quale la procura di Roma ha chiesto il processo per “stalking, lesioni e diffamazione”.

In una intervista su Libero dell’8 novembre, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, esprime la sua massima solidarietà al giornalista di Report per l’attentato che ha subito, ma manifesta il suo dissenso sull’uso che Ranucci fa della TV pubblica: “Usa la TV in modo strano”, ha commentato il senatore forzista. Gasparri ha appena ascoltato Ranucci in due giornate, prima come membro della Commissione Antimafia, poi di componente della Vigilanza Rai. “E in entrambe le occasioni non mi ha convinto”, ha detto il senatore.

Report, la puntata con l’Autorità

Ranucci, il conduttore di Report, ha mandato in onda una puntata in cui prendeva di mira il membro dell’Autorità Agostino Ghiglia per essere entrato nel palazzo in cui ha sede Fratelli d’Italia prima della sanzione. Il conduttore lasciava aperta la domanda su cosa fosse andato a fare in quella sede un membro dell’Autorità.

Il voto di Ghiglia, tuttavia, è stato irrilevante ai fini della condanna, determinata piuttosto dalla decisione del presidente dell’Autorità per la Privacy, indicato dal Pd.

Il destinatario della visita in via della Scrofa, è stato chiarito, era invece il direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino.

Gasparri: Ranucci usa la tv pubblica

“Massima solidarietà a Sigfrido Ranucci, anche se usa la tv pubblica in modo strano e, a mio avviso, pure per dire qualche bugia”. Ha detto il senatore azzurro a Libero. “Sono molto colpito e dispiaciuto per l’attentato che ha subito, -continua Gasparri- per l’esplosivo piazzato sotto la sua auto. Tutta la mia vicinanza per quanto gli è successo. Questo però non lo autorizza a farsi i fatti suoi usando la tv pubblica per fare un processo all’Autorità del Garante della Privacy, che lo ha sanzionato per aver violato la corrispondenza altrui. “L’ultima puntata di Report è stata un processo ad Agostino Ghiglia, per far passare il concetto che Arianna Meloni, incontrandolo nella sede di Fratelli d’Italia, gli abbia ordinato di sanzionare Ranucci”, spiega Gasparri; “mentre invece tutti sanno che il suo voto è stato irrilevante ai fini della condanna, determinata piuttosto dalla decisione del presidente dell’Autorità per la Privacy, indicato dal Pd. Sostenere di essere stato condannato da Arianna ha un effetto diverso presso il suo pubblico anziché dire che è stato condannato dai dem, come invece accaduto”.

“Quando l’ho attaccato quest’estate sui social per la telefonata rubata, lui ha negato che la Procura di Roma lo stia indagando per l’intercettazione pubblicata, come invece è. Il problema non è

l’avviso di garanzia, io sono un garantista, bensì il fatto che Ranucci neghi di averlo ricevuto, mentre invece lo ha firmato. Ho la documentazione che lo prova. Un dirigente che mente pubblicamente su un fatto così rilevante andrebbe quantomeno sanzionato”

Report continua a insistere su una pista nera

“Nella sua trasmissione,-ha detto ancora Gasparri a Libero- lui continua a seguire la pista nera per l’attentato a Giovanni Falcone, a Capaci, sostenendo che il terrorista Stefano Delle Chiaie era a Palermo il giorno prima. Ebbene, nella primavera scorsa la Procura di Caltanisetta ha archiviato ufficialmente l’indagine su Delle Chiaie.

Perché non darne conto e insistere con una tesi sconfessata dai magistrati?”

In risposta a ciò, Ranucci domenica manderà in onda un’intervista dove un giornalista conferma di aver incontrato Delle Chiaie alla vigilia dell’attentato”