Ricciardi (M5s): “Beppe Grillo si sta picconando da solo”

“Io – dice, intervistato dal Fatto Quotidiano, uno dei cinque vicepresidenti del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi – penso che Beppe Grillo si sia picconato da solo, sbagliando tutto ciò che poteva sbagliare. Con quel video con il carro funebre della settimana scorsa ha aumentato l’attenzione sulla nuova votazione, quando invece sarebbe stato importante per lui tenerla bassa”.

Le parole di Riccardo Ricciardi

Quanto alla regola del doppio mandato dice: “Del cambio della regola si discuteva sin dalla fine della scorsa legislatura, ed è un dato innegabile che mantenerla così com’era avrebbe fatto perdere forza e peso politico agli eletti del Movimento. Se amministri o sei un parlamentare, non avere la possibilità di una nuova candidatura ti indebolisce anche gli occhi dei tuoi interlocutori”. Alla domanda se per trovare spazio nel campo progressista è proprio obbligatorio attaccare ogni giorno il Pd, Ricciardi risponde che sarebbe meglio “non si parlasse più dei dem o di altri partiti, ma solo delle nostre proposte. Sui temi su cui sarà possibile, troveremo delle convergenze. Altrimenti andremo da soli, come abbiamo spesso fatto”.