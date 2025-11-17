Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica di Daniele Scalea, presidente e responsabile legale della Fondazione Machiavelli ETS, sull’articolo “Orban ricorda a modo suo la rivoluzione del ‘56 in Ungheria: forse rimpiange i carri armati di Krusciov” a firma di Sergio Carli per Blitzquotidiano.it.

Nell’articolo di Sergio Carli dal titolo “Orban ricorda a modo suo la rivoluzione del ‘56 in Ungheria: forse rimpiange i carri armati di Krusciov” e da voi pubblicato al seguente link in data 16/11/2025: https://www.blitzquotidiano.it/politica/orban-ricorda-a-modo-suo-la-rivoluzione-del-56-in-ungheria-forse-rimpiange-i-carri-armati-di-krusciov-3754863/, sono contenute informazioni inesatte e fuorvianti che necessitano di formale rettifica in relazione alla mia persona e alla Fondazione di cui sono legale rappresentante.

Nell’articolo si legge infatti:

a) “Scalea poi è una firma di Eurasia, rivista diretta da Claudio Mutti”. L’uso del tempo presente è inesatto, poiché come è facile appurare l’ultimo articolo scritto per “Eurasia” risale al 2011, ossia quasi 15 anni fa. Soprattutto, all’epoca la rivista non era diretta da Claudio Mutti, aveva una differente composizione della redazione e del comitato scientifico.

b) “Scalea poi è una firma di Eurasia, rivista diretta da Claudio Mutti sul cui orientamento filonazista anti-semita non vi sono dubbi: ha tradotto i documenti della Guardia di Ferro e di Corneliu Zelea Codreanu per le Edizioni di Ar di Franco Freda. Per questa casa editrice della destra sovversiva ha pubblicato anche una ristampa commentata dei Protocolli dei Savi di Sion e antologie di discorsi di Muhammar Gheddafi e Adolf Hitler”. Una costruzione negligente dei periodi induce il lettore ignaro a credere che il soggetto implicito della frase sia il sottoscritto, che non ha mai pubblicato alcunché per le Edizioni di Ar, tanto meno i titoli menzionati. Anche laddove siano correttamente attribuiti al Sig. Mutti Claudio, risultano diffamatori verso il sottoscritto, poiché collegati a un inesistente rapporto di subordinazione come “firma” di “rivista diretta da Claudio Mutti”.

c) “Ma i legami della Fondazione con Orban sono saldi da decenni e incrementati da viaggi e borse di studio in Ungheria”. L’informazione è dimostrabilmente falsa, considerando che la Fondazione, anche nelle sue forme giuridiche precedenti, esiste da meno di 9 anni.