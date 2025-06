Durante il convegno dei giovani di Confindustria, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini ha affrontato il tema della connettività nelle aree meno servite d’Italia. Rispondendo a una domanda sull’opportunità di affidarsi a Elon Musk per garantire la copertura internet con Starlink, Salvini è stato netto: “C’è un’alternativa a Elon Musk? No! E quindi io farei domani mattina il contratto con Starlink, senza nessun dubbio, perché non posso permettermi di scegliere per simpatia o per antipatia se faccio il ministro”.

Il ministro ha posto un quesito cruciale per la competitività delle imprese italiane: “Ci sono alternative a Starlink per coprire alcune aree e alcune imprese che sono in svantaggio competitivo se non sono connesse?”. La sua posizione è chiara: la politica deve garantire soluzioni efficaci, senza farsi condizionare da valutazioni personali.

Musk, Trump e la realpolitik

Salvini ha poi commentato le polemiche legate alla figura di Elon Musk, spesso al centro di controversie pubbliche, anche con figure di altissimo profilo. “Se ci fossero altre sei Starlink, uno dice no Musk mi sta poco simpatico perché è un tipo strano, ha litigato su Twitter con Trump, se ne sono dette”, ha aggiunto.

Riflettendo sull’inusualità dello scontro tra Musk e l’ex presidente americano, ha osservato: “È vero che non si era mai vista nella storia del mondo una roba del genere, che l’uomo più ricco del mondo litigasse in pubblico con l’uomo più potente del mondo”. Infine, Salvini ha voluto chiudere con una precisazione che racchiude il senso del suo ragionamento: “È chiaro che è irrituale, però è altrettanto irrituale dire no, non voglio Starlink perché non mi piace Musk”.