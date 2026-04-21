“Non mi stupisco più di nulla”. A dirlo è Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro a Infrastrutture e Trasporti ha risposto così ai giornalisti che durante la visita al Salone del Mobile gli hanno chiesto se è rimasto stupito dai rilievi del Colle sul dl Sicurezza. Ora il governo farà un altro provvedimento che integra i rilievi fatti. Il leader della Lega ha spiegato: “A me interessano i risultati, quindi che sia a norma di legge la stretta contro i maranza, contro chi porta in giro dei coltelli, che vengano velocizzate le espulsioni, i rimpatri e ridotto il numero di quelli che entrano”.

“A Bruxelles dormono, è urgente sospendere il Patto di Stabilità”

Salvini ha parlato anche della crisi provocata dalla guerra in Medio Oriente: “L’ho ripetuto questa mattina al Commissario europeo ai Trasporti e ai miei colleghi Ministri dei Trasporti, è urgente che la Commissione Europea sospenda i vincoli del Patto di Stabilità, i vincoli del Green Deal e ci permetta di aiutare coloro che devono essere aiutati. Altrimenti, ripeto, se si blocca l’autotrasporto, se non ci permettono di aiutare, famiglie e imprese in difficoltà, si blocca l’Italia. E quindi poi se chiudono le fabbriche, li mandiamo a mangiare a Bruxelles e a dar lavoro a Bruxelles. Spero che si sveglino perché a Bruxelles dormono. In questi giorni veramente dormono”.