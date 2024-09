Sangiuliano – Boccia fa notizia sui giornali esteri, Italia risparmiata (tranne che in un caso)

Il caso Sangiuliano – Boccia letto sui giornali stranieri. Ci si poteva aspettare di peggio ma oggi gli italiani pesano nella economia e nella politica di tutto il mondo e è anche vero che ognuno ha i suoi scheletri negli armadi.

Sangiuliano-Boccia fa notizia sui giornali esteri

A cominciare dagli inglesi. La memoria del recente scandalo che costrinse il ministro Matt Hancock a dimettersi dopo essere stato immortalato dalle telecamere sicurezza mentre baciava una assistente, Gina Coladangelo, guarda caso italiana, non ha frenato i brexisti del Mail da fare questo titolo: “Uno scandalo MOLTO italiano!” dove molto è tutto maiuscolo.

Forse avrebbero dovuto aggiungere una lode al genio napoletano. Invece il Mail prosegue così. L’amante del ministro della cultura italiano si è filmata in parlamento con una telecamera nascosta negli occhiali e ha reso pubbliche le conversazioni private dopo la rottura con lui. L’Italia è stata scossa nel profondo, dopo che è stato rivelato che l’amante del ministro della cultura italiano si è filmata più volte con una telecamera nascosta negli occhiali nei corridoi del potere. Gennaro Sangiuliano, 62 anni, era sull’orlo delle lacrime quando ha confessato pubblicamente di avere una relazione con l’influencer della moda Maria Rosaria Boccia, con cui ha rotto durante l’estate dopo la loro relazione passionale.

Molto fattuale è il Washington post. Il ministro della cultura italiano si dimette dopo aver ammesso una relazione con un consulente del ministero.

Il ministro della cultura italiano si è dimesso, giorni dopo aver ammesso tra le lacrime una relazione con un consulente del ministero che ha imbarazzato il governo del premier Giorgia Meloni. L’articolo è di Colleen Barry della AP. Il ministro della cultura italiano si è dimesso venerdì giorni dopo aver ammesso tra le lacrime una relazione con un consulente del ministero che ha imbarazzato il governo del premier Giorgia Meloni. Dopo essere stata al suo fianco per quasi due settimane mentre lo scandalo covava, Meloni ha accettato le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, un membro del suo partito di estrema destra Fratelli d’Italia, definendolo “un uomo onesto”. Oltre alla relazione, lo scandalo includeva speculazioni sul fatto che il consulente, Maria Rosaria Boccia, avesse avuto accesso a documenti governativi sensibili relativi a un imminente incontro dei ministri della cultura del G-7. La polemica è scoppiata il mese scorso, quando Sangiuliano ha smentito l’annuncio di Boccia sui social media secondo cui era stata formalmente nominata consigliere per i grandi eventi del ministero.

Anche i tedeschi di Bild sono molto più sobri di alcuni italiani. Dimissioni in Italia. Il ministro sposato ammette una relazione con l’influencer. Ha pagato la sua storia d’amore con i soldi delle tasse? si chiede Alessandro Heinen. Buona.

Una vicenda piccante scuote l’Italia! Da quando il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (62 anni) ha ammesso pubblicamente di avere una relazione con l’influencer Maria Rosaria Boccia (41 anni), lo Stato non è riuscito a calmarsi. Venerdì il ministro ha ceduto la poltrona. Boccia, ex titolare di un salone di abiti da sposa, in passato aveva più volte pubblicato foto di se stessa e di Sangiuliano sul suo account Instagram . In una varietà di occasioni, a volte in modo molto familiare, guancia a guancia.

Le Monde da un taglio vicino alla opinione di molti italiani. Italia, le battute d’arresto del ministro della Cultura schizzano Giorgia Meloni.

La vicenda sentimentale riconosciuta da Gennaro Sangiuliano, dopo una serie di errori grossolani, alimenta le accuse di dilettantismo rivolte ad alcune persone vicine al presidente del consiglio.

Sky completa la panoramica. Dal The Telegraph a Politico, fino a El Mundo: la stampa di tutto il mondo ha seguito la vicenda italiana con titoli e articoli per raccontare i dettagli di quello che nel corso di pochi giorni è diventato un caso che ha portato alla dimissioni del ministro.

Una testata inglese, Telegraph, pone invece l’attenzione sull’intervista rilasciata da Sangiuliano al Tg1, nella quale il ministro è quasi “scoppiato a piangere” mentre “ammetteva di avere una relazione con l’influencer”. Anche il Times ricostruisce il caso ricordando i numerosi post sull’argomento pubblicati su Instagram da Maria Rosaria Boccia. Le Figaro titola su alcune parole di Sangiuliano rilasciate al Tg1: il ministro si è scusato in diretta televisiva con la moglie, per averla tradita

Il giornale spagnolo El Mundo titola sul fatto che anche la stessa Meloni è stata costretta a dare spiegazioni a seguito di quanto accaduto fra Sangiuliano e Boccia. Anche Politico, il sito americano oggi dei tedeschi di Springer, è molto asettico. Il ministro italiano della Cultura si dimette dopo lo scandalo amoroso, questo è il titolo.

Il ministro italiano della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato costretto ad ammettere una relazione con l’influencer dei social media Maria Rosaria Boccia, che aveva cercato di assumere come consulente del ministero.

L’articolo, di Kettin Jochecova attacca così. Il ministro italiano della Cultura Gennaro Sangiuliano si è dimesso venerdì dal suo incarico dopo aver ammesso di avere una relazione con qualcuno che aveva cercato di assumere. “Dopo aver riflettuto a lungo, in giorni dolorosi e pieni di odio contro di me da parte di un certo sistema politico-mediatico, ho deciso di dimettermi in termini irrevocabili da ministro della Cultura”, ha scritto in una lettera inviata al primo ministro italiano Giorgia Meloni , in cui la ringraziava anche per averlo difeso. La Meloni ha accettato le sue dimissioni. Mercoledì Sangiuliano è stato costretto ad ammettere una relazione con l’influencer dei social media Maria Rosaria Boccia, che aveva cercato di assumere come consulente del ministero.