Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, non mostra alcun segno di cedimento e respinge con fermezza le voci sulle sue possibili dimissioni. Durante un incontro con la stampa a margine dei suoi impegni istituzionali a Jeddah, la Santanchè dichiara: “Non vedete come sto? In formissima”. Una risposta che suona come una sfida diretta alle critiche ricevute e alle presunte pressioni interne al governo.

La risposta alle accuse

Di fronte alle insinuazioni di una parte del partito che la vorrebbe fuori dal governo, Santanchè non nasconde il suo disappunto ma ribadisce la propria indipendenza: “Un pezzo di Fratelli d’Italia mi vuole fuori? Chissenefrega! Pazienza. Ho sempre contato su me stessa”. Rivendica con orgoglio i risultati raggiunti durante il suo mandato, affermando che in due anni e mezzo il programma del ministero del Turismo è stato realizzato interamente. Lancia inoltre una stoccata: “Meloni dice che può esserci impatto sul mio lavoro? Magari lo valuto io! Nessuno può dire che non lavoro come ministro del Turismo, nessuno mi ha detto che sono assente, in due anni e mezzo abbiamo applicato tutto il programma del ministero del turismo: tutto. E La Russa non mi abbandonerà mai”.

Tra soprannomi e sfiducia

Gli attacchi personali, come i soprannomi “lady Vinavil” o “lady Coccoina”, e le mozioni di sfiducia annunciate dall’opposizione non sembrano scalfire la ministra. “Ero innocente ieri, sono innocente oggi e lo sarò anche domani. Se si vuole cambiare il significato del diritto, si accomodino”, afferma senza mezzi termini.