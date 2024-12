“Il governo Meloni si fa dare la linea da Musk” e “il nostro obiettivo è porre fine a questo governo il prima possibile” perché i “nazionalismi hanno solo portato una cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita”. Lo spiega in un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Meloni aggressiva per coprire i fallimenti”

In questi giorni il Parlamento esamina la manovra economica. “Ormai sono numerose le forzature nelle procedure e delle prassi parlamentari. La difficoltà sulla manovra, però, è frutto delle loro divisioni – prosegue -. Ieri i leghisti non erano in aula ad ascoltare la loro presidente del Consiglio. Stanno venendo fuori tutti i nodi”.

Divisioni che secondo la segretaria Dem possono portare anche ad elezioni anticipate. “Non è escluso. Il nostro obiettivo è far finire il prima possibile un governo che non fa bene al Paese – spiega -. Hanno fatto una manovra recessiva e di austerità”.

“Farsi trovare pronti in caso di elezioni anticipate”

Il centrosinistra in caso di voto anticipato “deve farsi trovare pronto. Da settembre suggeriamo cinque priorità sui cui costruire iniziativa comune: sanità pubblica, lavoro e salario, istruzione e ricerca, politiche industriali e clima, diritti”, aggiunge.

Sulla guerra in Ucraina “da molto tempo denunciamo la mancanza di un’iniziativa diplomatica e politica europea per una tregua e per la pace. Il rischio è lasciare che falsi interpreti, come Trump e Orbán, assecondino gli interessi sbagliati – prosegue Schlein – L’Europa non può sedersi al tavolo della pace come ospite”.