“Questo decreto è tutta propaganda, non è più sicurezza è più repressione”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ospite di Sky Tg24 Live a Milano, a proposito del testo votato oggi al Senato. Si tratta, peraltro, di un provvedimento “peggiore del ddl sicurezza” che era stato presentato all’inizio; “gli esperti dicono che ci porta più indietro del Codice Rocco del 1933”.

“Referendum? Siamo impegnati a raggiungere quel quorum, spero che l’Italia ci sorprenda con una grande partecipazione, nonostante i gravi appelli all’astensione arrivati” dalle forze che sostengono il governo “perché hanno paura”.

“Io – continua – sono convinta che molte persone di destra andranno a votare. Sono sorpresa che Giorgia Meloni non abbia avuto il coraggio di dire che era contraria, visto che è tanto orgogliosa delle sue idee. Ha preferito nascondersi dicendo che va a votare ma non ritira le schede. Chi non ritira le schede non vota e affonda il quorum”.

Per la segretaria dem ci saranno anche “tanti di Forza Italia” che voteranno sì al quesito sulla cittadinanza. Rispondendo a una domanda degli studenti di un liceo milanese sullo Ius Italiae proposto dagli azzurri, Schlein esprime “disponibilità a discutere in Parlamento, a partire dalla nostra proposta sullo Ius soli. Ribalterei alla maggioranza l’invito, abbiamo un referendum che già fa un passo concreto”.