Sedici migranti arrivati in Albania, e intanto a Lampedusa ne sono sbarcati mille

La nave Libra della Marina Militare, raccontano le agenzie, è entrata nel porto albanese di Shengjmn con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolti nel centro costruito nel Paese. Una scena, insomma, da Istituto Luce. La barca, i migranti, l’orgoglio delle forze armate. Il tutto sarebbe stato davvero a suo agio in un servizio in bianco e nero magari descritto dalla voce, classica e forbita, di Guido Notari.

Tutto bello. Anzi, bellissimo. Se non fosse per un piccolissimo particolare: solo ieri, a Lampedusa, di migranti ne sono sbarcati altri mille e passa. Ora, quindi, la povera barca Libra cosa dovrà fare? Correre su e giù tra l’Albania e Lampedusa a raccattare migranti per poi scaricarli nelle terre dell’ex colonia fascista? Servirebbe una manovra finanziaria, però, per coprire i costi.

Secondo alcuni calcoli, infatti, il trasporto dei poveri sedici migranti è costato tra i 250.000 e i 290.000 euro, più o meno 18mila euro a migrante. Più o meno il costo di quattro crociere, ha ironizzato ieri Giovanni Floris a DiMartedì. Se continuiamo così, insomma, altro che tassa sugli extra profitti della banche. Dovremmo nazionalizzarle, queste banche.