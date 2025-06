In un’intervista rilasciata a La Stampa, la sindaca di Genova Silvia Salis ha raccontato per la prima volta una serie di eventi inquietanti vissuti nei mesi scorsi. “Sono successe tante cose in questi mesi. Non le ho nemmeno raccontate…”, spiega, riferendosi a episodi come i droni fuori dal terrazzo di casa, l’essere seguita, e la sensazione di essere costantemente osservata. Salis descrive un’escalation che ha toccato anche il suo ambiente quotidiano: “Persone che mi fotografavano, che sono andate a parlare con i miei vicini, nel mio palazzo, con i negozianti da cui vado a comprare…”. Un controllo quasi ossessivo, tanto da arrivare a cercare informazioni perfino “nella spazzatura”.

Secondo la sindaca ogni volta che qualcuno faceva notare l’accanimento nei suoi confronti, la destra liquidava la questione accusandola di “fare la vittima”. Ma oggi, con l’apertura dell’inchiesta per il dossieraggio che la riguarda, Salis vede in ciò che sta emergendo “una bella risposta”.

Il caso Gambino e la delusione per Genova

Nel suo primo intervento ufficiale in Consiglio comunale, Salis ha affrontato anche la vicenda legata a Sergio Gambino, ex assessore comunale di Fratelli d’Italia, coinvolto in una doppia inchiesta da parte della Procura. Dopo gli sviluppi, Gambino ha scelto di autosospendersi dal partito, ma non si è dimesso dal Consiglio. La sindaca commenta con amarezza: “Sicuramente, pur nel garantismo, avrei riflettuto sul fatto di sospendermi dal Consiglio comunale”.

La sindaca esprime il proprio dispiacere per l’immagine della città: “Per me è un grande dolore che Genova ritorni sulla cronaca nazionale per motivi di mala gestione di mala politica”. Una situazione che, a suo dire, mina ulteriormente la già fragile credibilità della politica agli occhi dei cittadini.