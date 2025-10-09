Hamas deve continuare a essere annientato subito dopo il rilascio dei rapiti da Gaza. Questa la posizione del ministro delle Finanze israeliano di estrema destra, Bezalel Smotrich. “Subito dopo il ritorno degli ostaggi, lo Stato di Israele riprenderà a impegnarsi con tutte le sue forze per la vera eradicazione di Hamas e il vero disarmo di Gaza, in modo che non rappresenti più una minaccia per Israele”, ha dichiarato Smotrich in un post su X, dopo aver annunciato che nella riunione di governo voterà contro il piano di tregua su Gaza raggiunto nella notte, senza però volere la caduta del governo.

Smotrich: “Prigionieri rilasciati nuova generazione di terroristi”

“È anche fondamentale garantire che non si torni alle idee sbagliate del 6 ottobre e che non si diventi di nuovo dipendenti dalla calma artificiale, dagli abbracci diplomatici e dalle cerimonie sorridenti, ipotecando il futuro e pagando prezzi orribili”, ha aggiunto Smotrich. “C’è un’immensa paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader terroristi che faranno di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico qui, Dio non voglia”, ha dichiarato il ministro su X. “Solo per questo motivo, non possiamo unirci a festeggiamenti miopi o votare a favore dell’accordo”.