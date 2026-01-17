Solo il 17% degli americani approva i tentativi di Donald Trump di annettere la Groenlandia, e la maggior parte dei democratici e dei repubblicani si oppone all’uso della forza militare per farlo. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos. Circa il 47% degli intervistati ha espresso disapprovazione perle mire espansionistiche del presidente nei confronti dell’isola, mentre il 35% si è dichiarato incerto. Un intervistato su cinque ha dichiarato di non essere a conoscenza dei piani per l’acquisizione della Groenlandia. Solo il 4% degli americani, tra cui appena un repubblicano su dieci e quasi nessun democratico, ha affermato che sarebbe una “buona idea” per gli Stati Uniti usare la forza militare. Circa il 71% ha ritenuto che sarebbe una cattiva idea, tra cui nove democratici su dieci e sei repubblicani su dieci. Il 66% degli intervistati, tra cui il 91% dei democratici e il 40% dei repubblicani, ha dichiarato di essere preoccupato che i tentativi degli Stati Uniti di acquisire la Groenlandia possano danneggiare la Nato e le relazioni con l’Europa.