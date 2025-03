NEW – Trump job approval – didn’t vote in 2024 Disapprove – 83% (+70) Approve – 13%

Il sondaggio di Pagnoncelli

Le ultime stime di voto pubblicate sulle pagine del Corriere della Sera.

Registriamo un leggero calo di Fratelli d’Italia (oggi al 27%, con una riduzione di poco meno di un punto) e piccole flessioni anche per Lega e Forza Italia.

Nell’opposizione si segnala una crescita, contenuta ma apprezzabile, del Movimento 5 Stelle (oggi stimato al 13,2%, in crescita dello 0,7% rispetto allo scorso mese), probabilmente grazie al posizionamento nettamente autonomo di Giuseppe Conte nei confronti delle altre forze di opposizione. Per il resto si registrano variazioni non significative, di pochi decimali.

L’area dell’incertezza e dell’astensione, invece, aumenta raggiungendo il 46,5%, il dato più alto registrato negli ultimi anni, segnale di un preoccupante distacco dell’elettorato.

Il sondaggio di Porta a Porta

FdI 30,5% (=)

Pd 23 (-0,5)

M5S 11,5 (-1)

Lega 9 (+0,5)

FI 8,5 (+8,5)

AVS 6 (+0,5)

Azione 3 (+0,5)

Italia Viva 2,5 (=)

Noi moderati 2 (=)

+Europa 2 (+0,5)

Astenuti 45%

Il sondaggio di La7

Tra i partiti minori guadagna Noi Moderati che sale dello 0,1% a 1,1%. In calo Italia Viva -0,2% a 2,2% e Più Europa -0,1% a 1,9. Stabile Azione a 3,5%. Aumenta dello 0,1% la percentuale di chi non si esprime a quota 33%.

La Supermedia di Agi-YouTrend

Liste:

FdI 29,7 (+0,2)

Pd 22,9 (+0,2)

M5s 11,8 (-0,4)

Forza Italia 9,4 (+0,4)

Lega 8,6 (+0,3)

Verdi/Sinistra 6,1 (-0,3)

Azione 3,0 (+0,1)

Italia Viva 2,3 (-0,1)

+Europa 2,0 (=)

Noi Moderati 1,1 (-0,1)

Coalizioni 2022:

Centrodestra 48,7 (+0,7)

Centrosinistra 30,9 (-0,2)

M5s 11,8 (-0,4)

Terzo Polo 5,3 (=)

Altri 3,3 (-0,1)

Il sondaggio di Politico, al 6 marzo 2025.

FdI 29 %

FI 10 %

Lega 8 %

M5S 12 %

PD 23 %

AVS 6 %

Az 3 % +E 2 %

da Cronaca Oggi