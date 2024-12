“Il clima nel governo si è guastato e la destra si limita a galleggiare”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, il presidente del Partito Democratico ed eurodeputato Stefano Bonaccini secondo cui il governo di Giorgia Meloni andrà avanti “finché gli italiani non vedranno pronta un’alternativa”.

Le parole di Stefano Bonaccini

Il 2025 può essere l’anno giusto per costruire questa alternativa? “Questo è il momento di farlo, non dei piccoli egoismi di parte – prosegue -. Non possiamo denunciare l’incapacità del governo e poi presentarci incerti e divisi come opposizione”. Ora si parla anche di una nuova componente centrista della futura coalizione. “Serve tutto. Guai se il Pd rinunciasse a essere una forza riformista e guai se coltivasse l’autosufficienza, tanto a sinistra quanto al centro. La mia piena collaborazione con Schlein si basa su questi presupposti – precisa -: unità interna, garantendo pluralismo. E impegno comune ad allargare il partito e la coalizione”.

Intanto, il Parlamento si appresta a dare il via libera definitivo alla legge di bilancio su cui Bonaccini ha un giudizio “pessimo. Una manovra senza crescita e iniqua. Il governo non riesce a contrastare la crisi che incombe sul Paese e stanzia piccole mance corporative”. “Le contraddizioni si aprono sempre quando si è promesso a tutti il Paese di bengodi e poi si è costretti a tagliare i servizi – spiega -. Il clima nel governo si è guastato da tempo e ciascun partito è più interessato al proprio tornaconto che al successo comune”. Il governo è compatto sull’andare avanti con i centri per migranti in Albania. “Quella – conclude – è un’arma di distrazione di massa. Si accaniscono su quei centri per non parlare di stipendi, pensioni, sanità”.