Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha varato la svolta sulla marijuana con un allentamento delle restrizioni che classificheranno la cannabis come droga meno grave, per favorire la ricerca medica. A pochi giorni dall’ordine esecutivo del tycoon per accelerare la revisione di alcune sostanze psichedeliche in quanto potenziali terapie, il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha annunciato che il Dipartimento di Giustizia sta “riclassificando con effetto immediato la marijuana approvata dalla FDA e quella autorizzata a livello statale, spostandole dalla Tabella I alla Tabella III”. In sostanza, la cannabis, a lungo valutata al pari dell’eroina, passerà in quella categoria che include comuni antidolorifici su prescrizione, in base all’ordinanza del Dipartimento che non depenalizza l’uso ricreativo della marijuana su tutto il territorio degli Stati Uniti.

“Una ricerca più ampia e rigorosa”

“Queste iniziative consentiranno una ricerca più mirata e rigorosa sulla sicurezza e sull’efficacia della marijuana, ampliando l’accesso dei pazienti alle cure e mettendo i medici in condizione di prendere decisioni sanitarie più consapevoli”, ha sottolineato Blanche in un post su X. Blanche ha poi aggiunto che il Dipartimento sta avviando un’udienza accelerata per valutarne “una riclassificazione più ampia”. Sostenitori della sanità pubblica e attivisti hanno dedicato anni a promuovere un maggiore accesso alla marijuana come potenziale trattamento, segnalando che le restrizioni hanno reso troppo difficile condurre le adeguate ricerche. Questo annuncio, dunque, rappresenta uno dei più significativi cambiamenti federali sulle politiche della cannabis negli ultimi decenni, rimuovendo gli ostacoli alla ricerca sui suoi potenziali impieghi.