Sul web è diventato virale il video di una Lamborghini Huracán travolta da un pick-up. L’insolito incidente, in cui la Chevrolet Silverado schiaccia letteralmente la supercar, è avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un parcheggio in Florida. Stando a quanto dichiarato dal proprietario dell’auto danneggiata, il conducente del pick-up si sarebbe fermato soltanto quando l’asse anteriore del mezzo si è sollevato da terra. Non si notano tentativi evidenti di frenata o correzione della traiettoria. All’origine dell’incidente, infatti, ci sarebbe l’altezza del veicolo, che avrebbe creato un ampio punto cieco impedendo così al conducente di vedere la Lamborghini. Fortunatamente, in quella che sembra essere un’esibizione di monster truck, non si sono registrati feriti.