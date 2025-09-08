All’indomani del più massiccio attacco russo contro l’Ucraina — con oltre 800 tra droni e missili che hanno colpito, per la prima volta, anche un palazzo del governo a Kiev — Donald Trump ha dichiarato di non essere “affatto contento di ciò che sta accadendo”. L’ex presidente ha aggiunto che nei prossimi giorni intende parlare con Vladimir Putin, ribadendo la sua convinzione che “si troverà un accordo”. Secondo Trump, un’intesa potrebbe arrivare presto anche sul fronte di Gaza. Hamas ha infatti annunciato la disponibilità a riprendere “immediatamente” i negoziati in seguito alla nuova proposta avanzata dal leader statunitense. Anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, stando a fonti a lui vicine, starebbe valutando l’iniziativa.