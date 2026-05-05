A due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone. All’emittente Salem News, il tycoon ha dichiarato che il pontefice “sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone” Leone XIV, secondo il presidente Usa, “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa”.

Nelle scorse settimane Trump aveva definito il Pontefice “debole” dicendo di preferire di gran lunga il fratello Luis “totalmente Maga”. Il Papa era stato criticandone duramente per le posizioni su politica estera e sicurezza. Le critiche erano arrivate dopo gli appelli del Papa per la pace e sull’Iran. Alle sue critiche si era accodato anche il cattolico vicepresidente JD Vance. Di diverso avviso invece i cattolici Usa che hanno attaccato il presidente Trump accostandolo anche all’anticristo.

Le nuove critiche arrivano a poche ore dall’incontro, in Vaticano, tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio per provare a “ricucire” i pesanti attacchi indirizzati a Prevost.