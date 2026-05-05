A Vigevano in provincia di Pavia, la Lega ha candidato due esponenti della comunità musulmana alle elezioni comunali. La scelta del Carroccio locale ha fatto davvero arrabbiare Matteo Salvini che, a differenza dei dirigenti locali del movimento che pur non avendo gradito si erano imposti il silenzio, non ha trattenuto le parole arrivando subito a bollare come un errore l’inclusione dei due cittadini musulmani nelle liste del Carroccio.

Salvini ai due candidati musulmani

Il vice premier e ministro dei Trasporti ha spiegato che i due candidati non rappresentano la Lega ed ha spiegato anche il perché: “Abbiamo candidati ed abbiamo rappresentanti dei comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni ma non puoi fare propaganda elettorale Inneggiando ad Allah o fare un volantino con il velo “. Uno dei due candidati è Hussein Ibrahim, portavoce della comunità islamica della città: in un post aveva chiesto ad Hallah aiuto per la sua candidatura. E dopo le polemiche a Salvini ha replicato dicendo di sentirsi un esempio di integrazione. L’altra candidata è invece una studentessa universitaria.

La Lega lombarda prende le distanze dalle due candidature

Per quanto riguarda i due candidati musulmani nelle liste della Lega a Vigevano, “come Lega lombarda appena saputo abbiamo preso immediatamente le distanze. Poi, nel rispetto del candidato sindaco e della lista, e anche per non enfatizzare ulteriormente il caso, abbiamo deciso di affrontare dopo le elezioni il tema delle responsabilità di queste scelte, e ognuno si prenderà le proprie” ha spiegato all’Ansa il senatore e segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo. Che ha concluso: “Il punto non è il loro essere musulmani. Ma i post che hanno fatto sui social non sono per nulla un esempio di integrazione e questo contrasta con i valori del nostro movimento”.

Vannacci attacca: “Coerenza zero”

Roberto Vannacci ha commentato sui social la scelta della Lega ripubblicando i volantini e il post in cui Ibrahim chiedeva l’aiuto di Allah per la sua candidatura. Nel post, Vannacci ha attaccato pubblicamente il Carroccio: “Se dici di combattere l’islamizzazione non candidi nelle tue liste chi pubblicamente invoca Allah in campagna elettorale. Coerenza. Questa sconosciuta”.