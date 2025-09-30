“Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla, siamo in un momento cruciale”. A dirlo a Quantico in Virginia è il capo del Pentagono Pete Hegseth, nel suo intervento davanti a centinaia di generali americani. Presente anche Donald Trump: i due hanno tenuto insieme l’atteso discorso.

Hegseth ha attaccato anche la cosiddetta cultura woke: “Leader politici sciocchi e sconsiderati hanno impostato la bussola sbagliata e abbiamo perso la strada. Siamo diventati ‘il dipartimento woke'”, ha detto il capo del Pentagono annunciando l’intenzione di cancellare “decenni di declino”. “Per troppo tempo abbiamo promosso leader per le ragioni sbagliate: in base alla loro razza, alle quote di genere, ai cosiddetti primati storici”, ha aggiunto. “Ora dobbiamo ripulire i detriti”, ha detto Hegseth. “Stiamo ponendo fine alla guerra contro i guerrieri”.