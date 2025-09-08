Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth un’immagine realizzata con l’intelligenza artificiale in cui è apparso in versione “Apocalypse Now”. Il tycoon ha citato, parafrasandola, una delle battute del film capolavoro di Francis Ford Coppola: “Adoro l’odore dei rimpatri al mattino”. Trump ha scritto che “Chicago sta per scoprire perché si chiama dipartimento della Guerra”, alludendo al suo ordine esecutivo che ha deciso di rinominare il dipartimento della Difesa in dipartimento della Guerra.

La Guardia Nazionale a Chicago e la stretta sull’immigrazione

Il post di Trump è nato dalla volontà del Governo degli Stati Uniti di dare il via all’invio di truppe della Guardia Nazionale a Chicago, una delle città più multietniche d’America, in vista di una stretta sull’immigrazione. E sempre in queste ore Trump ha anche deciso di cambiare il nome del dipartimento alla Difesa in Dipartimento di Guerra.

Per il governatore dell’Illinois Trump “non è normale”

La replica da parte del governatore democratico dell’Illinois non si è fatta attendere. JB Pritzker ha attaccato con forza il capo della Casa Bianca definendolo un “aspirante dittatore” che “minaccia di dichiarare guerra a una città americana”.

Su X, il governatore ha scritto che quello che sta accadendo “non è uno scherzo”, aggiungendo che “questo non è normale”. Poi ha aggiunto ancora che “Donald Trump non è un uomo forte, è un uomo spaventato”, concludendo che “l”Illinois non si lascerà intimidire da un aspirante dittatore”.