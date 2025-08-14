Donald Trump ha avvertito che la Russia subirà “gravi conseguenze” se non “fermerà la guerra”. L’annuncio è arrivato alla vigilia dal vertice di Ferragosto con Vladimir Putin in Alaska, definito “preparatorio” per futuri negoziati di pace. Se l’incontro avrà esito positivo, ha detto il presidente statunitense, “ce ne sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno”.

Intanto i leader europei hanno accolto positivamente le rassicurazioni di Trump, in particolare sul fatto che eventuali scambi territoriali con Mosca debbano essere decisi da Kiev. Da Mosca però è giunta la conferma che la “posizione di principio” resta invariata: ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni rivendicate e rinuncia alla Nato.