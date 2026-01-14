“Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale”. Così Donald Trump su Thruth affermando che “la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile”. L’isola artica “è fondamentale per il Golden Dome che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non può accadere! Dal punto di vista militare, senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente!”.

Von der Leyen: “La Groenlandia appartiene al suo popolo”

“La Groenlandia appartiene al suo popolo. Siamo in costante contatto con il governo danese” sul dossier. “Come secondo punto, la Groenlandia è parte della Nato, e noi sappiamo che la Nato integra i differenti interessi dei suoi Alleati”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rispondendo ad una domanda in conferenza stampa. “Per me è importante che la Groenlandia sappia che noi rispettiamo la volontà dei suoi abitanti”, ha aggiunto.

La Danimarca “rafforzerà” la sua presenza militare in Groenlandia dopo le critiche degli Stati Uniti sui suoi investimenti nella difesa nel territorio: lo ha affermato il ministro della Difesa del paese, Troels Lund Poulsen. Lo riporta il Guardian. “Continueremo a rafforzare la nostra presenza militare in Groenlandia , ma ci concentreremo anche maggiormente all’interno della Nato su più esercitazioni e una maggiore presenza della Nato nell’Artico”, ha detto. La Danimarca sta infatti mandando rinforzi militari in Groenlandia secondo quanto apprende l’emittente di servizio pubblico danese DR. Si tratterebbe di personale e materiale che supportano la presenza permanente, in risposta alla minaccia da parte di Trump di prendere l’isola artica.

Per iniziare è stato inviato in Groenlandia un cosiddetto comando avanzato. Il compito del comando avanzato è, tra l’altro, quello di assicurarsi che la logistica e l’ambiente siano pronti ad accogliere eventuali forze principali in un secondo momento.