Il presidente americano Donald Trump ha meno eventi in programma e viaggia molto meno in patria rispetto a quanto facesse a questo punto del suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene stia effettuando più viaggi all’estero. Lo scrive il New York Times analizzando il programma giornaliero del presidente Usa. A quasi un anno dal suo secondo mandato, gli americani vedono il tycoon meno di prima e gli eventi pubblici in cui appare in patria sono inferiori al primo mandato.

Trump ha fatto della forza fisica e dell’energia uno dei suoi punti di forza, spesso irridendo il predecessore Joe Biden, ma la sua agenda ha meno impegni e un programma di presenze pubbliche più breve rispetto al passato visto che la maggior parte delle sue apparizioni pubbliche avviene in media tra mezzogiorno e le 17:00. “La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana ad essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando”, sentenzia il Nyt.

I dettagli dell’analisi del Nyt

Secondo l’analisi del Times sui calendari presidenziali ufficiali in un database gestito da Roll Call, il primo evento ufficiale di Trump inizia più tardi nel corso della giornata. Nel 2017, il primo anno del suo primo mandato, gli eventi programmati di Trump iniziavano in media alle 10:31. Al contrario, nel suo secondo mandato, il tycoon inizia gli eventi programmati in media nel pomeriggio, alle 12:08. I suoi eventi terminano in media più o meno alla stessa ora del primo anno del suo primo mandato, poco dopo le 17:00. Il numero totale di apparizioni ufficiali di Trump è diminuito del 39%. Nel 2017, Trump ha tenuto 1.688 eventi ufficiali tra il 20 gennaio e il 25 novembre dello stesso anno. Nello stesso periodo di quest’anno, Trump è apparso in 1.029 eventi ufficiali.

Quando è in pubblico, a volte, la sua batteria sembrerebbe mostrare segni di usura. Come durante un evento nello Studio Ovale iniziato intorno a mezzogiorno del 6 novembre, quando Trump è rimasto seduto alla sua scrivania per circa 20 minuti, mentre i dirigenti in piedi intorno a lui parlavano di farmaci per la perdita di peso. A un certo punto, le palpebre di Trump si sono abbassate fino a quasi chiudere gli occhi ed è sembrato appisolarsi per diversi secondi.