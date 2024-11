Chi sarà il prossimo Presidente degli Stati Uniti? A pochissime ore dal voto per eleggere il 47esimo presidente degli Stati Uniti, i sondaggi mostrano un sostanziale testa a testa. Nelle settimane scorse si era parlato prima di un vantaggio della Harris, poi di una possibile vittoria di Trump, fino ad un nuovo stallo e ad un nuovo vantaggio repubblicano.

A pochi giorni dal voto, i sondaggi nazionali sembra assegnare un leggero vantaggio a Kamala Harris (48,1% contro 46,7%). Vantaggio che però, come noto, non basta: nel sistema statunitense infatti, ciò che conta è arrivare ad avere almeno 270 grandi elettori.

Gli ultimi sondaggi del Washington Post

Stando all’ultimo sondaggio pubblicato dal Washington Post che ha coinvolto 5mila elettori, Kamala Harris e Donald Trump sarebbero testa a testa in tutti i sette stati in bilico in queste elezioni (Harris al 49 per cento, Trump al 48 per cento). I cosiddetti “swing States” sono quasi sempre gli stessi: una parte di essi però cambia a ogni tornata elettorale in relazione a vari fattori legati alla demografia e all’economia. Stavolta i sette in bilico sono Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin.

Tra questi Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Nevada sono quelli che hanno più peso. Se Trump o Harris vincessero tutti e quattro questi stati, avrebbero la presidenza garantita. Il voto in Wisconsin, uno dei motori produttivi degli Stati Uniti, è come spesso accade nelle elezioni il più imprevedibile. Molto importante è invece la Pennsylvania perché ha ben 19 grandi elettori contro ad esempio il Nevada che ne ha solo 6. E in Pennsylvania, Trump avrebbe un vantaggio tra lo 0,4 per cento e lo 0,6 per cento.