Trump: “Il Nobel a Obama per non aver fatto niente”. E sulla scrivania il modello di un nuovo Arco di Trionfo…
“Hanno dato il premio Nobel a Obama per non aver fatto niente per il nostro paese. Non è stato un buon presidente”. Lo ha detto Donald Trump ricevendo il presidente della Finlandia Alexander Stubb.
“Difenderei la Finlandia con vigore da un attacco”
Raggiunto l’accordo di pace Israele-Hamas il presidente Usa prova a regolare qualche conto con il suo predecessore, sua incancellabile ossessione personale. Nel frattempo riesce a lanciare un messaggio a Putin (“difenderei la Finlandia con vigore da un attacco”), annuncia un suo viaggio imminente in Egitto e, chissà, forse memore di Napoleone tra le Piramidi, medita la costruzione di un nuovo grande Arco di trionfo a celebrazione della sua grandezza.
Un giornalista e fotografo dell’Afp ha visto infatti un modello di arco di trionfo sul Resolute Desk di Trump nello Studio Ovale mentre incontrava il presidente finlandese Alex Stubb giovedì.
La planimetria, con piccoli modelli su una mappa, mostra l’arco posizionato su una rotatoria vicino al cimitero monumentale di Arlington, dall’altra parte del fiume Potomac rispetto al Lincoln Memorial in marmo bianco.
Sulla scrivania c’era un secondo modello di arco, più grande, su cui si potevano vedere più chiaramente i dettagli, tra cui un angelo dorato alato che regge una torcia, affiancato da due aquile bianche su entrambi i lati.
Entrambi i modelli assomigliano al famoso Arco di Trionfo di Parigi, commissionato dall’imperatore francese Napoleone all’inizio del XIX secolo per commemorare i soldati caduti durante le sue campagne militari. .