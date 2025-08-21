“La Crimea è enorme, direi grande quanto il Texas o qualcosa del genere, in mezzo all’oceano. Ed è meravigliosa”.

L’intervista alla radio con Mark Levin

Così Donald Trump in un’intervista radiofonica con il giornalista conservatore Mark Levin che ha subito corretto il tycoon suggerendogli che la Crimea si affaccia sul mar Nero.

Ma non è quella la frase sui cui i media ucraini si stanno soffermando oggi, bensì quella sulle dimensioni della penisola. Secondo, infatti, il Kiev Independent che riporta la gaffe del presidente americano, la Crimea è circa 26 volte più piccola del Texas.