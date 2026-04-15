Un accordo con l’Iran entro fine aprile “è possibile. Li abbiamo pestati pesantemente, è assai possibile”. A dirlo è Donald Trump in un’intervista telefonica al corrispondente di Sky News Uk da Washington, Mark Stone, che gli chiedeva se la guerra in Medio Oriente potesse finire prima della visita di Stato negli Usa di re Carlo III e della regina Camilla, in agenda dal 27 al 30 aprile.

Hormuz, otto petroliere hanno invertito la rotta

Per quanto riguarda invece lo Stretto di Hormuz, oggi otto petroliere hanno obbedito all’ordine delle forze statunitensi di invertire la rotta. A scriverlo è il Wall Street Journal, citando un funzionario statunitense. Non sono stati segnalati interventi di intercettazione ed è improbabile che si verifichino nel Golfo Persico. Nel frattempo, più di 20 navi mercantili hanno recentemente attraversato lo stretto. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani è stato pienamente attuato e che le forze Usa mantengono la superiorità marittima in Medio Oriente.

Per Trump i rapporti Usa-Regno Unito non sono più quelli di prima

Nell’intervista a Sky News Uk, Trump ha parlato dei rapporti tra Usa e Regno Unito spiegando che la storica “special relationship” fra Usa e Regno Unito non è “quella di prima”. Il tycoon ha aggiunto che il rapporto attuale con il governo di Keir Starmer, inizialmente positivo, è sceso a livelli “tristi”. Allo stesso tempo ha assicurato che questo non avrà riflessi “in nessun modo” sulla visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla.

Starmer è stato preso di mira dal presidente Usa non solo per non aver schierato direttamente il Regno al fianco di Usa e Israele nella guerra all’Iran, ma anche su altri dossier: dall’immigrazione all’energia. Al riguardo ha bollato come “un tragico errore” sia la mancata ripresa a vasto raggio delle “trivellazioni” di petrolio e gas nelle acque britanniche del Mare del Nord, sia la strategia – a suo giudizio non sufficientemente draconiana – per frenare il flusso dei migranti sull’isola. Ha infine avvertito il governo laburista che gli accordi raggiunti l’anno scorso per limitare i dazi americani nei confronti della Gran Bretagna “possono sempre essere cambiati” in peggio.