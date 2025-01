Donald Trump annuncia l’intenzione di cambiare il nome al Golfo del Messico. “Lo chiameremo Golfo d’America, che bel nome!”, ha detto il presidente eletto in un intervento a Mar-a-Lago.

Non esclude l’uso della forza per annettere Panama e la Groenlandia

Davvero non c’è limite alla MAGAlomania trumpiana: a pochi giorni dal suo secondo insediamento alla Casa Bianca ci si aspetta di tutto, ma addirittura una riforma toponomastica, un riordino della geografia ufficiale, era francamente difficile da pronosticare.

Non che avesse mai fatto mistero di una certa, diciamo così, insofferenza, se non proprio idiosincrasia, per i vicini meridionali. Ma c’è poco da scherzare: si sente già padrone assoluto del mondo.

E infatti, dopo aver rinnovato il fastidioso invito/ingiunzione al Canada a diventare la 51ª stella Usa, non ha escluso l’uso della forza militare per un’eventuale riconquista del Canale di Panama e per l’annessione della Groenlandia. Rispondendo a una domanda specifica di un giornalista a Mar-a-Lago, il presidente eletto non ha risposto che non la userebbe.

“Meloni è volata poche ore qui solo per vedermi”

Donald Trump aveva confermato le indiscrezioni di stampa secondo le quali il figlio Don starebbe per arrivare in Groenlandia, una sorta di perlustrazione, incurante delle proteste danesi. Anzi, ha detto di valutare dazi punitivi contro la Danimarca.

Il mondo deve inchinarsi, anzi è già in ginocchio davanti a lui. È quello che pensa. Una prova? “Gli altri leader hanno mostrato grande rispetto per il nostro Paese. La premier italiana Meloni è volata fin qui per poche ore solo per vedermi.”