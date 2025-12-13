“Non le ho viste, ma voglio dire, tutti conoscevano quest’uomo. Era sempre in giro per Palm Beach. Ha foto con chiunque”. Donald Trump ha commentato così con i reporter alla Casa Bianca la diffusione di decine di foto della proprietà del defunto finanziere pedofilo, in alcune delle quali c’è anche il tycoon o il suo nome.

“Ancora una volta, i Democratici della Camera stanno rilasciando in modo selettivo foto scelte ad hoc con redazioni casuali per cercare di creare una narrazione falsa. Ecco la realtà: Democratici come Stacey Plaskett e Hakeem Jeffries chiedevano denaro e incontri a Epstein dopo che era un criminale sessuale condannato”. Queste le parole della portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson, rispondendo ai reporter che le chiedevano un commento sulle ultime foto imbarazzanti diffuse dai dem della commissione di vigilanza della Camera su Donald Trump e altri personaggi famosi legati al defunto finanziere pedofilo.

“La montatura dei Democratici contro il presidente Trump – ha proseguito – è stata ripetutamente smentita e l’Amministrazione Trump ha fatto più per le vittime di Epstein di quanto i Democratici abbiano mai fatto, chiedendo ripetutamente trasparenza, rilasciando migliaia di pagine di documenti e richiedendo ulteriori indagini sugli amici Democratici di Epstein. È ora che i media smettano di rigurgitare i punti di discussione dei Democratici e inizino a chiedere ai Democratici perché volessero frequentare Epstein dopo che era stato condannato”.