Donald Trump ha detto che i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza. “No, non ne avrebbero, perché avranno alloggi molto migliori”, ha spiegato il presidente statunitense al giornalista Bret Baier di Fox News. “In altre parole – ha continuato – sto parlando di costruire un posto permanente per loro”. Trump parlando poco prima del SuperBowl aveva già sostenuto di essere impegnato ad acquistare e controllare Gaza, ma che potrebbe concedere alcune aree ad altri Paesi del Medio Oriente così da aiutare nella ricostruzione.

Hamas: “Rinviamo il prossimo rilascio di ostaggi”

Intanto Hamas ha annunciato che ritarderà il prossimo rilascio degli ostaggi israeliani “fino a nuovo avviso”. “Il rilascio dei prigionieri, programmato per sabato 15 febbraio 2025 – ha affermato in una dichiarazione Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, ala armata di Hamas – sarà posticipato fino a nuovo avviso, in attesa del rispetto da parte dell’occupazione e dell’adempimento retroattivo degli obblighi delle ultime settimane. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell’accordo fintantoché l’occupazione vi aderirà”.