Trump ora attacca la Meloni: “Non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato”. Lei: “Da me parole chiare, non so quanti l’avrebbero fatto”
Donald Trump ora critica anche Giorgia Meloni. In un’intervista al Corriere della Sera, il tycoon ha attaccato la premier italiana per avere difeso papa Leone XIV definendo “inaccettabili” l’attacco del presidente americano. Trump ha replicato: “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. Poi ha aggiunto: “Meloni piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.
Trump ha affermato inoltre di non aver parlato con Meloni “da molto tempo”. “Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo”, ha aggiunto il presidente americano. Trump critica la premier italiana che un mese fa, in un’altra intervista al Corriere, lui stesso aveva definito un’amica e una grande leader che “cerca sempre di aiutare”. “Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese”, ha commentato oggi il presidente.
“Papa Leone non capisce che l’Iran è una minaccia nucleare”
Papa Leone ha lanciato un appello per la pace. Per Trump non capisce che l’Iran costituisce una minaccia nucleare. Lo ha detto ancora nell’intervista al Corriere: “Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”.
Trump ha parlato poi ancora di Europa, tornando a ripetere che “sta distruggendo se stessa dall’interno” con le sue politiche di immigrazione e legate all’energia. “Pagano i più alti costi del mondo per l’energia e non sono nemmeno pronti a battersi per lo stretto di Hormuz da dove la ricevono. Dipendono da Donald Trump perché lo tenga aperto”. Quanto ad Orban che ha perso le elezioni, Trump ha commentato: “Era un mio amico, non era la mia elezione ma era un mio amico, un brav’uomo, ha fatto un buon lavoro sull’immigrazione. Non ha lasciato che la gente venisse a rovinare il suo paese come ha fatto l’Italia”.
Meloni su Trump: “Da me parole chiare, non so quanti l’avrebbero fatto”
La premier intanto, durante un punto stampa al Vinitaly di Verona ha replicato a chi l’accusa di non aver criticato da subito le parole del tycoon sul Papa. La Meloni ha risposto: “A me pareva che il post pubblicato alle 8.30 del mattino fosse un segnale chiaro, poi ovviamente servivano parole più chiare e abbiamo detto anche parole più chiare. Non so quanti leader le abbiano espresse, questo per quanti dicono che ci sarebbe una sudditanza”, ha aggiunto concludendo la frase con tono sarcastico.