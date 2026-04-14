Donald Trump ora critica anche Giorgia Meloni. In un’intervista al Corriere della Sera, il tycoon ha attaccato la premier italiana per avere difeso papa Leone XIV definendo “inaccettabili” l’attacco del presidente americano. Trump ha replicato: “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. Poi ha aggiunto: “Meloni piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.

Trump ha affermato inoltre di non aver parlato con Meloni “da molto tempo”. “Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo”, ha aggiunto il presidente americano. Trump critica la premier italiana che un mese fa, in un’altra intervista al Corriere, lui stesso aveva definito un’amica e una grande leader che “cerca sempre di aiutare”. “Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese”, ha commentato oggi il presidente.

“Papa Leone non capisce che l’Iran è una minaccia nucleare”

Papa Leone ha lanciato un appello per la pace. Per Trump non capisce che l’Iran costituisce una minaccia nucleare. Lo ha detto ancora nell’intervista al Corriere: “Non capisce e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese”.